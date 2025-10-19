Cientos de peregrinos llegan a Portobelo para venerar al Cristo Negro

Portobelo, Colón/Cientos de peregrinos continúan llegando a la iglesia San Felipe de Portobelo para participar en las misas y novenas al Cristo Negro, en vísperas de las festividades centrales que se celebrarán este martes 21 de octubre.

Desde distintos puntos del país, los fieles han iniciado su caminata hacia el templo donde se venera al Nazareno de Portobelo, una de las manifestaciones de fe más grandes de Panamá. Muchos de ellos viajan desde comunidades lejanas como Sabanitas, Panamá Norte y La Cabima, cumpliendo promesas o agradeciendo favores recibidos.

“Gracias a Dios me ha cumplido muchas promesas, especialmente con mi madre, que fue una gran luchadora contra el cáncer. Le prometí al Nazareno que, tenga o no tenga, cada año daré comida a los peregrinos. Ya llevamos cinco años cumpliendo con esa promesa”, compartió una devota proveniente de La Cabima.

A partir de esta noche, la imagen del Cristo Negro estará expuesta al público en la iglesia San Felipe, donde miles de fieles se acercan para orar, encender velas y pedir por su salud, trabajo y bienestar familiar.

Las autoridades locales estiman que, para el día central de las festividades, más de 100 mil personas entre católicos y devotos participarán en las actividades religiosas, reafirmando así una tradición de fe y devoción que se mantiene viva año tras año en el distrito de Portobelo.

Con información de Néstor Delgado