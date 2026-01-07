Productores de cebolla de Coclé sostienen mesa de diálogo para analizar producción y precios

La producción proyectada alcanza aproximadamente 65 mil quintales de cebolla, con un periodo estimado de cosecha de tres meses, siendo abril el mes de mayor producción.

Representantes de la Asociación de Productores de Cebolla de la provincia de Coclé sostuvieron una reunión con entidades del sector agropecuario y casas comerciales, con el objetivo de evaluar las áreas cultivadas, los volúmenes de producción estimados y avanzar en un consenso sobre los precios de comercialización del rubro para el próximo ciclo agrícola.

Durante el encuentro se informó que la producción proyectada alcanza aproximadamente 65 mil quintales de cebolla, con un periodo estimado de cosecha de tres meses, siendo abril el mes de mayor producción. Asimismo, se abordó el tema de los precios, el cual deberá ser consensuado entre productores y comercializadores para garantizar condiciones equitativas para ambas partes.

El director de Agricultura del MIDA, Abel Aparicio, explicó que el principal objetivo de esta reunión fue propiciar un acercamiento entre los productores del área de Natá, en Coclé, y los comercializadores del rubro.

“El sector tiene como objetivo principal un acercamiento entre comercializadores del rubro y productores del área de Natá en Coclé”, indicó.

De acuerdo con datos presentados, en la provincia de Coclé existen aproximadamente 150 hectáreas cultivadas de cebolla en distintos puntos, concentrándose la mayor producción en el distrito de Natá.

En esta actividad participan cerca de 300 productores, quienes se mantienen en negociaciones con las casas comerciales para definir los precios y las condiciones de venta del producto correspondiente al ciclo de cultivo que culmina a finales del mes de abril.

Con información de Nathaly Reyes.