Productores de Tierras Altas respaldan prohibición de ingreso de cebolla importada a Merca Panamá

Tras la reciente protesta en Merca Panamá por el ingreso de contenedores con cebolla importada, el ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Roberto Linares, sostuvo una reunión con productores de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, para abordar la situación y reiterar la aplicación de la normativa vigente.

Durante el encuentro, tanto el titular del Mida como la comunidad productora coincidieron en que actualmente no existe desabastecimiento de cebolla en el mercado nacional, por lo que se debe hacer cumplir la ley y no permitir el ingreso de cebolla importada a las instalaciones de Merca Panamá, destinadas exclusivamente a la producción nacional.

Se explicó que la cebolla importada puede ingresar legalmente al país, ya que forma parte de los acuerdos comerciales vigentes, incluido el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos. No obstante, la normativa prohíbe que este producto sea procesado, empacado o almacenado dentro de mercados nacionales que utilizan infraestructura pública, como Merca Panamá.

“Merca Panamá está diseñado para darle prioridad al productor nacional”, recalcó Linares, al tiempo que se aclaró que los importadores pueden procesar y empacar la cebolla en otras instalaciones privadas, distintas a las del complejo estatal.

Las autoridades precisaron que solo en escenarios de desabastecimiento se permite el uso de estas infraestructuras para productos importados, situación que, según indicaron, no se presenta actualmente, ya que en Tierras Altas hay suficiente producción e incluso ya inicia la cosecha correspondiente al año 2026.

Lorenzo Jiménez, vocero de los productores, dijo que la cebolla en cuestión ingresa bajo un contingente negociado con Estados Unidos, bajo el principio de “primero llegado, primero servido”, lo cual no impide su entrada al país, pero sí limita su uso dentro de instalaciones públicas, conforme a lo establecido en la Ley 35, artículo 35, que protege el uso de infraestructura estatal para productos producidos en Panamá.

De acuerdo con el Mida y los productores, no debería autorizarse ningún ingreso de cebolla importada a los mercados de la cadena de frío a nivel nacional, mientras exista producción local suficiente.

Información Iván Saldaña