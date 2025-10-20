Gobierno busca estrategias para frenar los casos de violencia contra la mujer en Panamá

Las autoridades también señalaron que, además de la atención inmediata a las víctimas, se busca romper el ciclo de dependencia económica que muchas mujeres enfrentan.

Ciudad de Panamá, Panamá/Autoridades de distintas instituciones del Estado se reunieron este lunes 20 de octubre en la sede del Ministerio de la Mujer con el objetivo de definir acciones urgentes para reducir los hechos de violencia que derivan en femicidios en el país.

En el encuentro participaron la ministra de la Mujer, Niurka Palacios, la ministra de Desarrollo Social, Jackeline Muñoz, representantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Salud y de diversas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la reunión, la ministra Palacios destacó que la violencia de género no distingue condición social ni lugar de origen, y que es necesario fortalecer los programas existentes.

Te podría interesar: Proyecto de ley busca hacer públicas las declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses de funcionarios

Palacios explicó que los recientes casos de femicidio registrados en el país impulsaron esta convocatoria interinstitucional, con el fin de revisar los mecanismos de respuesta y atención a víctimas. Como parte de las primeras medidas, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzará a distribuir material informativo sobre la ruta crítica de denuncia durante las entregas de bonos y pagos en comunidades de difícil acceso, especialmente en las comarcas.

Las autoridades también señalaron que, además de la atención inmediata a las víctimas, se busca romper el ciclo de dependencia económica que muchas mujeres enfrentan. A través de programas como Red de Oportunidades, se reforzará el apoyo con insumos, capacitaciones y kits agrícolas o artesanales, según las condiciones de cada comunidad, para fomentar el emprendimiento femenino y la autosuficiencia económica.

Durante la reunión, también se propuso la presentación de un anteproyecto de ley ante la Asamblea Nacional que permita el uso de brazaletes electrónicos para agresores y la instalación de dispositivos de seguridad en los hogares de las víctimas. Esta tecnología podría complementarse con un sistema de videovigilancia monitoreado por las autoridades, con el fin de prevenir nuevos casos de violencia doméstica y garantizar la protección efectiva de las mujeres en riesgo.

Con información de Hellen Concepción