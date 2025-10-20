Proyecto de ley busca hacer públicas las declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses de funcionarios

El proyecto de ley 27, actualmente en segundo debate, propone que todos los funcionarios comprendidos dentro del rango constitucional —incluidos diputados, suplentes, representantes, alcaldes, ministros de Estado y el presidente de la República— presenten y publiquen sus declaraciones juradas de bienes patrimoniales y de conflicto de intereses, con el fin de prevenir casos de enriquecimiento injustificado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea Nacional mantiene pendientes varios proyectos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Entre ellos destaca la iniciativa presentada por el diputado y presidente de la bancada de Vamos, Roberto Zúñiga, que busca fortalecer la rendición de cuentas en el sector público.

El proyecto de ley 27, actualmente en segundo debate, propone que todos los funcionarios comprendidos dentro del rango constitucional —incluidos diputados, suplentes, representantes, alcaldes, ministros de Estado y el presidente de la República— presenten y publiquen sus declaraciones juradas de bienes patrimoniales y de conflicto de intereses, con el fin de prevenir casos de enriquecimiento injustificado.

El diputado señaló que la corrupción afecta directamente los servicios públicos, desde la educación y la salud hasta la seguridad y el acceso al agua potable. Según explicó Zúñiga, el proyecto también amplía la lista de autoridades obligadas a presentar declaraciones patrimoniales, incluyendo gobernadores, secretarios generales municipales, directores de instituciones, jefes diplomáticos y consulares.

El diputado señaló que actualmente solo la Contraloría General de la República puede auditar a los funcionarios con previa solicitud del Ministerio Público, lo que limita la fiscalización ciudadana. Por ello, propone la creación de una base de datos pública que permita a cualquier persona consultar esta información.

“Retrocede los procesos pendientes que muchos exfuncionarios tienen con la justicia, porque no tienen clara o no hay un archivo como tal donde se resguarde toda esa información que, al final del día si lo ponemos en una base de datos, que todos los ciudadanos tengan acceso público, ahí el ciudadano puede estar realizando esa labor de fiscalización y es precisamente para evitar y que sientan que la ciudadanía está observando”, sostuvo.

Zúñiga destacó que otros países de la región, como Colombia, México y Ecuador, ya cuentan con mecanismos similares. En Ecuador, por ejemplo, las declaraciones juradas del presidente y otros funcionarios son públicas y pueden consultarse en línea a través de la página de Transparencia del Gobierno.

La propuesta también busca que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) publique las declaraciones sobre posibles conflictos de intereses de los funcionarios, actualmente resguardadas de manera interna.

“Buscamos con esta iniciativa es que esa información, que se supone las autoridades presentan a la Antai sea pública, para verdaderamente hacer esa presión y esa fiscalización contra los que hacen mal su trabajo”, afirmó. El diputado concluyó señalando que combatir la corrupción requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado y la ciudadanía.