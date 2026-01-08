Decretan detención provisional a mujer imputada por agresión en sede del Meduca

El Ministerio de Educación condenó de manera categórica cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones públicas, reiterando su rechazo a este tipo de conductas.

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de una mujer imputada por el delito de lesiones personales, tras una audiencia solicitada por la Sección de Delitos contra la Vida e Integridad Personal del Área Metropolitana, por un hecho ocurrido el 6 de enero de 2026 en la sede central del Ministerio de Educación (Meduca), en Panamá Centro.

De acuerdo con la información judicial, la medida cautelar fue aplicada luego de que el Ministerio Público sustentara los riesgos procesales del caso, relacionados con la gravedad del hecho y la seguridad de la víctima, una funcionaria que resultó afectada durante el incidente.

El caso guarda relación con un episodio de agresión registrado dentro de las instalaciones del Meduca, cuando una exfuncionaria administrativa ingresó al lugar exigiendo atención inmediata y, en medio de una alteración del orden, arrojó una sustancia presuntamente corrosiva contra una colaboradora, según detalló previamente la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro en un comunicado oficial.

Tras el hecho, las autoridades activaron los protocolos de seguridad, con la intervención de unidades de la Policía Nacional, que asumieron el control de la situación. La funcionaria afectada fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención especializada, mientras el Meduca anunció su colaboración plena con las autoridades competentes para el esclarecimiento del caso.

El Ministerio de Educación condenó de manera categórica cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones públicas, reiterando su rechazo a este tipo de conductas.

La investigación continuará en la fase correspondiente, mientras la imputada permanecerá detenida de manera provisional, conforme a lo dispuesto por el juez de garantías.