Presupuesto 2026: El día decisivo

La meta del Ejecutivo es aprobarlo antes del viernes, 31 de octubre, cuando termina el periodo legislativo. Luego, el Ejecutivo lo sancionará para convertirlo en ley y que se publique en la Gaceta Oficial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hoy, lunes 20 de octubre, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, irá a la Asamblea Nacional para cerrar el presupuesto general del Estado.

La Asamblea ya realizó las vistas presupuestarias y escuchó a 96 instituciones, de las cuales 46 pidieron aumentos por un total de $1,485 millones.

No obstante, la Asamblea propuso solo mover dinero dentro del mismo presupuesto, recomendando $233 millones en transferencias internas.

Tal decisión mantuvo el monto total, fijado en $34,900 millones.

Estas transferencias se agrupan en dos grandes bloques.

Primero, se reducen inversiones del Ministerio de Educación (Meduca) para aumentar el gasto de las universidades públicas, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).

Y segundo, se redujeron partidas de varias entidades para dar más dinero al Ministerio de Seguridad (Minseg), al de la Presidencia y al de Relaciones Exteriores.

Proceso

El ministro Chapman no va hoy a discutir cifras, sino a presentar el nuevo proyecto de ley con las modificaciones acordadas.

Cabe recordar que la Asamblea no puede cambiar los totales del presupuesto, sino recomendar ajustes.

El pasado lunes, 13 de octubre, el Consejo de Gabinete aprobó tales ajustes y posteriormente envió un texto con las modificaciones.

Puedes leer: Presupuesto 2026: Ejecutivo llegó a consenso con Asamblea

Por esto, el proyecto debe pasar otra vez por la Comisión de Presupuesto, donde se espera su aprobación tras las negociaciones ya hechas.

Luego irá al Pleno de la Asamblea para su segundo y tercer debate, donde los otros diputados podrán opinar y argumentar, pero el curso actual parece apuntar a su aprobación.

La meta del Ejecutivo es aprobarlo antes del viernes, 31 de octubre, cuando termina el periodo legislativo. Luego, el Ejecutivo lo sancionará para convertirlo en ley y que se publique en la Gaceta Oficial.

Diferencias

A diferencia del relativo caos del año pasado, este año, el proceso presupuestario fue bastante ordenado.

En 2024, el nuevo gobierno heredó un proyecto de presupuesto en desarrollo. La discusión posterior con el Legislativo resultó en varios choques y no se pudo completar el proceso de las vistas presupuestarias.

Tal episodio, visto en retrospectiva, fue útil, ya que reveló un deseo de transparencia y respeto al procedimiento por parte de la ciudadanía, la cual mostró un interés en que se completaran las vistas.

Tampoco se registró la pugna por las cifras de años anteriores entre diputados y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En 2024, el MEF intentó bajar el presupuesto a $26,000 millones, pero los reclamos de los diputados llevaron a que el número final quedara en $30,000 millones.

Este año no hubo tiras y jalas, solo ajustes menores.

Esto refleja no solo una mayor coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también una conciencia creciente en la Asamblea del valor del grado de inversión y del riesgo que implica perderlo.

Esto ya que, con la mina aún cerrada, resultaba vital para el Estado mostrar disciplina fiscal y enviar a los mercados y a las calificadoras de deuda un mensaje de seriedad.

Puedes leer: El valor de intentar: un catálogo de soluciones educativas

Interrogantes

Pero, aun con el presupuesto cerrado, quedarán dudas importantes sobre la situación financiera del país.

La principal es cómo y cuándo se decidirá la reapertura de la mina, un tema de alta relevancia para los inversionistas internacionales.

El Gobierno Nacional ha anunciado que definirá el método sin pasar por la Asamblea.

Sin embargo, sigue vigente una ley de moratoria minera y un fallo de la Corte Suprema que protege los bienes naturales, lo que complica cualquier decisión.

También queda la pregunta de cuándo se presentará una ley para flexibilizar el gasto obligatorio del 7% del producto interno bruto en educación, algo que el Ejecutivo ya ha mencionado.

La especulación es que esto probablemente ocurrirá hacia el cierre del primer semestre del próximo año, antes de que inicie la discusión presupuestaria para 2027.

Finalmente, está pendiente la discusión de una ley para pausar los aumentos automáticos de salarios. Pero, tras el desgaste político por el debate de la Caja del Seguro Social, es de esperar que el gobierno postergue tal discusión para el primer trimestre de 2026 o después.

Manejo

Las vistas presupuestarias son notablemente útiles porque revelan cómo funcionan las instituciones y qué preocupaciones tienen los diputados sobre sus comunidades.

No obstante, las vistas son principalmente un ejercicio de planificación. El verdadero reto es la ejecución.

Ahora bien, en 2026 probablemente veremos traslados de partida más controlados, ya que el “silencio administrativo” se redujo de un mes a 15 días. Esto quiere decir que si la Comisión de Presupuesto no revisa un traslado en ese tiempo, se aprueba solo.

Eso significa que habrá menos traslados visibles, no porque no existan, sino porque se aprobarán en automático.

Cifras

El presupuesto de la Asamblea Nacional quedó en $98 millones.

El del Ministerio de Educación quedó en $4,859 millones, de los cuales $2,798 millones son para funcionamiento y $2,061 millones para inversión.

El del Ministerio de Obras Públicas terminó en $1,185 millones, con $40 millones en funcionamiento y $1,144 millones para inversión.

Para el Ministerio de Salud hay $3,503 millones, con $3,014 millones en funcionamiento y $488 millones para inversión.

Para el Ministerio de Seguridad Pública, son $985 millones, de los cuales $943 millones son para funcionamiento y $41 millones para inversión.

La Caja del Seguro Social tendrá $8,211 millones, con $5,429 millones en funcionamiento y $2,782 millones en inversión.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos queda con $500 millones, de los cuales $17 millones son para funcionamiento y $482 millones son para inversión.

La Senacyt termina con $67 millones, $10 millones en funcionamiento y $57 millones en inversión.

Y el ITSE logró $27 millones, de los cuales $13 millones en funcionamiento y una cantidad similar en inversión.

Cualquier faltante en las sumas se debe al redondeo.

Innovación

Para concluir, hay varios elementos nuevos en este presupuesto.

Quizás el más relevante es la creación de un mecanismo corriente, a lo largo de todo el año, para prever el déficit fiscal.

Basado en tal previsión, el MEF podrá actuar a tiempo para cumplir con las metas establecidas en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, probablemente mediante recortes y contenciones.

Finalmente, también se dispone que la Comisión de Presupuesto sólo revisará traslados de partida de un millón de dólares con un centavo, o más.