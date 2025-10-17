Presupuesto 2026: Ejecutivo llegó a consenso con Asamblea

En total, 46 entidades solicitaron $1,485 millones adicionales, pero la Comisión coincidió con el MEF que el margen fiscal era mínimo y decidió redistribuir fondos bajo el techo ya establecido.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó, el pasado lunes, 13 de octubre, las recomendaciones de la Asamblea Nacional en relación al presupuesto general del Estado para 2026, autorizando movimientos por $233 millones.

Esto, mediante aumentos y reducciones equivalentes para evitar cambiar el total del presupuesto, que asciende a $34,900 millones. De esta forma, se evita trastocar la planificación fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La decisión se justificó bajo el argumento de buscar fortalecer la educación superior, la ciencia y la salud.

Contexto

Durante las vistas presupuestarias realizadas entre el 20 de agosto y el 25 de septiembre, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea escuchó a 96 instituciones.

En total, 46 entidades solicitaron $1,485 millones adicionales, pero la Comisión coincidió con el MEF que el margen fiscal era mínimo y decidió redistribuir fondos bajo el techo ya establecido.

El miércoles, 8 de octubre, la Comisión recomendó al Ejecutivo sus ajustes, los cuales se detallan a continuación.

Educación

El ajuste principal se concentra en el sector educativo.

El Ejecutivo aprobó reducir la inversión del Ministerio de Educación (Meduca) en $104 millones y trasladar ese monto a las universidades oficiales, así como a entidades de formación técnica y científica.

Las beneficiadas incluyen las universidades públicas, además de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y el Instituto Panameño de Habilitación Especial.

En particular, el ITSE había solicitado $78 millones para el año 2026. En la versión inicial del presupuesto se le concedía $21 millones, pero la Asamblea pidió elevar este monto a $28 millones.

El Ejecutivo aprobó tal solicitud, quedando el presupuesto del ITSE en $28 millones.

Por otro lado, la SENACYT había solicitado originalmente $87 millones. La versión original del presupuesto reducía tal monto a $62 millones. En respuesta, la Asamblea recomendó $68 millones, los cuales el Ejecutivo también aprobó.

Prioridades

El Ejecutivo también aprobó un paquete adicional de $114 millones para otras áreas.

El Ministerio de Salud recibirá $57 millones para medicamentos, instrumentos quirúrgicos y un programa de trazabilidad sanguínea.

La Caja de Seguro Social mantendrá niveles mínimos de $319 millones en medicinas y $95 millones en instrumentos médicos, moderando su recorte neto a $60 millones.

Además, se reforzará al Ministerio de Desarrollo Agropecuario con $31 millones y a la Cancillería con $10 millones por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

También se destinan fondos adicionales al Ministerio de Seguridad, a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible y a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

Para equilibrar los recortes con los aumentos, se optó por eliminar $12 millones en gratificaciones y bonos sin respaldo legal.

Rigidez

Tanto la Asamblea como el Ejecutivo reconocen que el presupuesto 2026 enfrenta una fuerte inflexibilidad.

El pago de la deuda del Sector Público No Financiero asciende a $8,059 millones, la planilla pública a $7,460 millones, y los subsidios superan los $1,600 millones.

Con estos compromisos, el margen discrecional es casi nulo. Por esto, la decisión de hacer ajustes financieramente neutrales.

En total, el Ejecutivo aumentó el gasto de funcionamiento por $80 millones y el gasto de inversión $153 millones.

Tales aumentos se financiaron con recortes de $126 millones en funcionamiento, principalmente al Ministerio de Educación y al servicio de la deuda, y $104 millones en inversión del Meduca.

Para cerrar, la Comisión indicó que durante el próximo año estará atenta a la ejecución presupuestaria para redirigir recursos, cuando sea posible, a gastos de impacto social, especialmente aquellos que generen inversión y empleo.