Presupuesto 2026: Proyecto es el resultado de la disciplina fiscal, destacó el ministro Chapman

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó el anteproyecto del presupuesto general del Estado para la vigilancia fiscal del 2026, que contempla una inversión pública de $11,141 millones, que equivale al 12% del Producto Interno Bruto (PIB). En que incrementa el 26% respecto a 2025.

Champan destacó que este aumento histórico es el resultado de la disciplina fiscal y del manejo responsable de las finanzas públicas, factores que han fortalecido la confianza de los inversionistas y del sector privado, responsable del 80% del PIB nacional.

La propuesta del Presupuesto General del Estado, contenida en el proyecto de ley, que asciende a $34,901 millones.

Champan informó además que el país ha logrado reducir la deuda panameña de $400 millones, una cifra equivalente al presupuesto de un Órgano Judicial. Lo que presenta el compromiso del MEF con el cumplimiento de los mandatos legales en materia presupuestaria.

Con el objetivo de fortalecer el control de gasto público, el MEF ha puesto en marcha nuevas herramientas de monitoreo como la Unidad de Seguimiento y Control de Gastos y la reactivación de la Dirección de Planificación Regional, enfocadas en mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestaria.

Las palabras del ministro Chapman se dieron durante el acto de juramentación del nuevo presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, quien asumió el cargo para el período 2025-2026, relevando a Raúl Montenegro.