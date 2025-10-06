Universidad de Panamá amplía su oferta académica y sube 60 posiciones en el Ranking Scimago 2025

Por quinto año consecutivo, la Universidad de Panamá, se mantiene en el QS World University Rankings (edición 2026) y mantiene el primer lugar nacional en el Ranking Nature Index, que mide la producción científica de alto impacto.

Ciudad de Panamá, Panamá./La Universidad de Panamá (UP) presentó su informe de rendición de cuentas, en el que destacó el fortalecimiento de su gestión financiera, académica y científica, en medio de los 90 años de fundación que cumple esa casa de estudio.

El rector Eduardo Flores detalló que, para la vigencia fiscal 2025, el presupuesto ley asciende a $395.3 millones, de los cuales $345.2 millones corresponden a funcionamiento (87%) y $50 millones a inversión (13%).

La ejecución presupuestaria, señaló, está orientada a infraestructura, tecnología, investigación y bienestar estudiantil, garantizando un uso eficiente, responsable y transparente de los fondos públicos.

Durante el periodo 2024-2025 se implementaron mecanismos de control y seguimiento presupuestario para asegurar el uso responsable de los recursos asignados, priorizando áreas estratégicas y fortaleciendo la transparencia institucional”, explicó Flores.

En materia académica, la UP amplió su oferta con la creación de siete nuevas carreras, entre ellas:

Ingeniería en Big Data,

Ciberseguridad e Internet de las Cosas ,

, Licenciatura en Educación Especial con Enfoque Inclusivo

Asimismo, se incorporaron nuevos doctorados en Música y Control Gubernamental de la Gestión Pública, junto con maestrías en Ética, Democracia y Ciudadanía (Centro Regional Universitario de Coclé), Entomología y Estadística Económica y Social.

El rector resaltó que estas innovaciones responden a las demandas del entorno productivo y las tendencias globales, fortaleciendo la posición de la Universidad de Panamá como referente nacional e internacional en educación superior e investigación.

Entre las mejores de la región

En el ámbito internacional, la UP avanzó 60 posiciones en el Ranking Scimago de Universidades Latinoamericanas, pasando del puesto 152 en 2024 al 92 en 2025, ubicándose entre las 100 mejores de la región y como la número uno del país por cuarto año consecutivo.

Además, fue incluida por quinto año consecutivo en el QS World University Rankings (edición 2026) y mantiene el primer lugar nacional en el Ranking Nature Index, que mide la producción científica de alto impacto.

“Cada aporte recibido se transforma en beneficios concretos para la sociedad panameña, reafirmando la trascendencia y pertinencia de nuestra misión universitaria”, afirmó el rector, quien reafirmó el compromiso institucional con la excelencia académica, la innovación y la rendición de cuentas.