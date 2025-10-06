Porcinocultores pedirán al presidente Mulino frenar importación de jamones del IMA

Pitti defendió la capacidad productiva nacional, afirmando que “Panamá puede, si se planifica con orden, satisfacer más de 1,200,000 unidades del mercado nacional sin pedirle nada a nadie”.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor) anunció que pedirá al presidente de la República, José Raúl Mulino, intervenir para frenar la decisión del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de importar 500,000 jamones adicionales para las cajas navideñas, una medida que, según el gremio, afectará gravemente al productor nacional y rompe acuerdos previos.

El presidente de Anapor, Carlos Pitti, explicó que la decisión se tomó en una reunión de la cadena agroalimentaria el pasado viernes, en la que participaron representantes de mataderos, cooperativas de productores, distribuidores, plantas procesadoras y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, pero no estuvo presente el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo.

Efectivamente, el pasado viernes se reunió la cadena con la sorpresa para nosotros de que el director del IMA no estuvo presente en una reunión que era muy importante para definir este tema”, señaló.

Pitti detalló que el mercado histórico del jamón tipo picnic es de 1,320,000 unidades, por lo que si el IMA distribuye 800,000 unidades, 300,000 nacionales y 500,000 importadas, estaría cubriendo más del 65% del mercado.

“Los propietarios del mercado manifestaron su alta preocupación porque prácticamente no tendrían a quién venderle, porque el IMA va a cubrir el mercado”, afirmó.

Ante esta situación, los miembros de la cadena decidieron recomendar al presidente José Raúl Mulino que no se permita esta medida y que el IMA cumpla con lo acordado en reuniones anteriores.

La decisión fue clara: recomendar al señor presidente de la República que esto no se permita, que el IMA actúe tal cual lo había planificado en las últimas reuniones —la del 20 de mayo— y que no pretenda ahora cambiar las reglas del juego”, planteó.

El dirigente destacó que las cifras de importación y producción nacional muestran que el mercado ya está abastecido.

“Analizando las estadísticas, hay un incremento del 16% en las importaciones y casi del 3% en la producción nacional, lo que determina que el mercado está satisfecho y cubierto”, explicó.

Pitti también cuestionó los registros del IMA, indicando que “en enero de este año aparecen estadísticas donde el Instituto registró aproximadamente 82,000 unidades importadas”, sin que se haya aclarado su origen. “No sabemos si entraron en diciembre y se registraron mal o si realmente fueron importadas en enero”, dijo.

El dirigente añadió que la logística y el tiempo restante del año hacen inviable traer y distribuir más producto, considerando que las cajas navideñas deben comenzar a repartirse en la tercera semana de noviembre. “No hay tiempo ni logística suficiente para traer el producto y distribuirlo”, advirtió.

Para el gremio, el país cuenta con suficiente producción para cubrir la demanda nacional. “Panamá puede, si se planifica con orden, satisfacer más de 1,200,000 unidades al mercado nacional sin pedirle nada a nadie”, recalcó Pitti.

Además, desmintió declaraciones del director del IMA sobre supuestos subsidios millonarios al sector. “Eso es una mentira y es tratar de denigrar a los productores. Hemos presentado auditorías externas de tres programas que manejó el sector y en total no superan los 7 millones de dólares, no 100 millones como él dice”, afirmó.

Por ello, Pitti cuestionó el papel actual del IMA. “Han convertido al Instituto de Mercadeo Agropecuario en una tienda de barrio, cuando su función, su visión y su misión deben ser apoyar el desarrollo del mercado nacional para los productores panameños”, precisó.