Productores de Tierras Altas aseguran que no hay desabastecimiento de cebolla nacional y defienden su prioridad

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas reiteró que no existe desabastecimiento de cebolla nacional en el país y defendió la prioridad de la producción local, sobre todo en plena temporada de cosecha.

Jiménez explicó que productos que no se cultivan en Panamá pueden comercializarse sin restricciones. "Los mercados nacionales (...) se pueden comercializar sin ninguna restricción todos los productos que no se produzcan aquí. Uvas, peras, manzanas, kiwis, dátiles, etc. Aquellos que se produzcan en el territorio nacional y que en un momento determinado no exista el abastecimiento total, entonces se autorizará mediante la autoridad competente el ingreso a dichas instalaciones", detalló.

El productor sostuvo que esta disposición está claramente definida en el artículo 35 de la Ley 352, reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo de julio de 2023, y recordó que las autoridades solo pueden actuar dentro de lo que la ley permite. Aunque reconoció que la importación actual responde a un contingente ordinario del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, Jiménez señaló que la medida impacta directamente a los productores nacionales, quienes se encuentran en plena cosecha.

"Que por supuesto sí nos afecta como productores porque ahorita mismo estamos en plena cosecha, pero no podemos contra ello decidir el destino, toda vez que está pactado en un convenio internacional. Tanto así que ya arrendatarios estaban suspendiendo pedidos porque ya le iba a llegar la cebolla importada", expresó.

Mercados estatales y debate legal

Jiménez también recordó que en septiembre de 2023 se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35, la cual no fue admitida, por lo que la norma sigue plenamente vigente.

El representante de los productores aseguró que existen más de 50 mil quintales de cebolla nacional disponibles, cifra respaldada por estadísticas oficiales, y alertó que el verdadero riesgo ahora es una caída de los precios, que termine afectando el sector.

Finalmente, Jiménez hizo un llamado a que cualquier inconformidad se canalice por la vía legal y legislativa, y no mediante confrontaciones con funcionarios que solo aplican la normativa vigente.