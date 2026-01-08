Vandalismo pone en riesgo inicio de clases en escuela Elena Chávez de Pinate

A los daños materiales se suma la colocación de mensajes amenazantes, lo que ha incrementado la preocupación de docentes y padres de familia.

La comunidad educativa de la escuela Elena Chávez Pinate y residentes de Juan Díaz expresaron su preocupación por nuevos actos de vandalismo registrados en un plantel que se prepara para recibir 31 aulas modulares, donde más de 2,300 estudiantes iniciarán el año escolar mientras se ejecutan trabajos de reestructuración.

Durante un recorrido por la zona, vecinos manifestaron inquietud por la falta de vigilancia, al asegurar que menores lanzan piedras con frecuencia contra las instalaciones, lo que representa un riesgo para peatones, conductores y la infraestructura escolar. “Es peligroso, porque pueden herir a una persona o dañar un carro”, relató una residente del sector.

Los moradores indicaron que no es la primera vez que ocurren estos hechos y señalaron que el ruido, las carreras y los daños han sido recurrentes. Además, recordaron que el área afectada incluye una cancha que anteriormente era utilizada por la comunidad, pero que fue traspasada al Ministerio de Educación (Meduca) y ahora forma parte del plantel, donde se instalarán los módulos escolares.

A los daños materiales se suma la colocación de mensajes amenazantes, lo que ha incrementado la preocupación de docentes y padres de familia. La directora del centro educativo, Kelsey Caballero, confirmó que los hechos de vandalismo se han registrado por segunda vez en menos de dos meses, justo cuando falta alrededor de mes y medio para el inicio del año escolar.

“Estamos avanzando en la construcción de los modulares y del área administrativa, pero esta situación nos preocupa porque afecta directamente el inicio del año escolar en la fecha establecida por Meduca”, señaló la directora, quien hizo un llamado a la comunidad para proteger las instalaciones y evitar mayores afectaciones a la población estudiantil.

Caballero indicó que actualmente se realiza un recuento de los daños, principalmente en baños y otras áreas afectadas, para determinar el monto de la inversión que deberá hacerse nuevamente a través del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).

Mientras tanto, residentes y autoridades del plantel insisten en la necesidad de reforzar la vigilancia en el sector, con el fin de garantizar la seguridad y evitar retrasos en el inicio de clases de miles de estudiantes.