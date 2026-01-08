Reformas electorales: Tribunal Electoral plantea eliminar cociente, mediocociente y residuo, pero mantiene voto plancha

Desde 1994 la población panameña ha estado limitada, al verse obligada a votar por más de una persona dentro de un mismo partido en los circuitos plurinominales.

Un cambio de fórmula en el voto plancha vuelve a colocarse sobre la mesa en el debate de las reformas electorales con miras a las elecciones de 2029, con el objetivo de que los ciudadanos puedan elegir candidato por candidato. La gran interrogante es si esta propuesta avanzará en la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, desde 1994 la población panameña ha estado limitada, al verse obligada a votar por más de una persona dentro de un mismo partido en los circuitos plurinominales. Explicó que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconoce que los ciudadanos tienen derecho a emitir un voto plural.

El ciudadano, hasta el 2024, no tiene el derecho de elegir realmente entre las ofertas electorales que existen en los circuitos plurinominales, porque en circuitos como San Miguelito debe votar en plancha”, señaló el magistrado.

Guerra indicó que actualmente los electores en estos circuitos no pueden votar por candidatos de distintos partidos, por lo que el Tribunal Electoral ha propuesto ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales eliminar las figuras del cociente, medio cociente y residuos, así como la posibilidad de permitir que voten en una lista abierta, respaldados en el malestar ciudadano, que cuestiona que algunos diputados lleguen a la Asamblea no por la cantidad de votos obtenidos, sino por una fórmula que los favorece.

Con la propuesta del Tribunal Electoral, el ciudadano puede ejercer un voto libre, eligiendo a los candidatos que desee en una lista abierta y mediante voto cruzado”, explicó Guerra, al tiempo que aclaró que quienes deseen votar en plancha también podrán hacerlo.

Dijo también que esto permite al elector tomar mejores decisiones sobre quiénes quieren que lo representen en la Asamblea Nacional.

No obstante, la propuesta aún no ha sido aprobada, ya que, aunque la mayoría de los integrantes de la mesa está de acuerdo, algunos consideraron necesario introducir ajustes en la redacción, por lo que su votación fue postergada para el próximo jueves.

Guerra recomendó a los ciudadanos acercarse a sus diputados para informarse a fondo sobre el tema y aclaró que la iniciativa no guarda relación con la proporcionalidad, la cual, según afirmó, nunca se ha respetado, ya que en las últimas asignaciones de curules los partidos grandes suelen beneficiarse del sistema de residuos.

En ese sentido, explicó que la proporcionalidad debe analizarse con base en criterios poblacionales y territoriales. Adelantó que a San Miguelito se le eliminará una curul, al igual que a otros circuitos donde la población ha disminuido, y que estas serán reasignadas a las áreas donde sí se ha registrado crecimiento demográfico.

Por último, Guerra señaló que el financiamiento político continúa siendo uno de los puntos más sensibles del debate, debido a que para las elecciones de 2029 podría alcanzar los 125 millones de dólares. Ante este escenario, indicó que el Tribunal Electoral presentará una propuesta para reducir ese monto a la mitad.

Aseguró que actualmente mantienen una vigilancia estricta sobre el uso del subsidio electoral, al reconocer que los partidos políticos lo necesitan, pero no en la magnitud que podría alcanzar de cara a 2029.