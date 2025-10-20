Coordinan las Naviferias 2025: jornadas iniciarán en Chiriquí

De acuerdo con las autoridades del IMA, este año se distribuirán 500 mil jamones tipo picnic en todo el país, acompañados de productos básicos como arroz, guandú, maíz y sal, con el propósito de ofrecer a las familias panameñas alimentos a precios accesibles durante la temporada navideña.

La Chorrera, Panamá Oeste/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizó la primera reunión de coordinación y logística de las Naviferias 2025, jornadas que se desarrollarán del 1 al 15 de diciembre, iniciando en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con las autoridades del IMA, este año se distribuirán 500 mil jamones tipo picnic en todo el país, acompañados de productos básicos como arroz, guandú, maíz y sal, con el propósito de ofrecer a las familias panameñas alimentos a precios accesibles durante la temporada navideña. El IMA adelantó que el sistema de venta implementado en 2024 será reforzado con ajustes positivos para agilizar la atención al público y mejorar la experiencia de compras.

De las 500 mil unidades de jamón picnic que serán distribuidas, 300 mil serán adquiridas a productores nacionales, mientras que las 200 mil restantes provendrán del extranjero. La inversión estimada para el desarrollo de las ferias asciende a 10 millones de dólares, una parte significativa de la cual estará destinada a apoyar la producción local.

Como parte de la planificación logística, se estableció que los camiones con los productos deberán llegar con al menos tres horas de anticipación al inicio de cada feria, con el fin de garantizar una distribución más eficiente. Cada combo navideño tendrá un costo de 15 dólares, y se espera que miles de familias en todo el país puedan beneficiarse de esta iniciativa, que ya es una tradición esperada cada diciembre.

Con información de Yiniva Caballero.