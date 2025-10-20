Egresados de medicina sin plaza se reunirán nuevamente con el Minsa el 11 de noviembre

Todas las partes acordaron reunirse el próximo 11 de noviembre, para seguir trabajando en conjunto para encontrar una solución.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) se reunieron este lunes, 20 de octubre, con representantes de los 203 estudiantes egresados de medicina que aún no han conseguido una plaza para realizar su internado.

En la reunión participaron el doctor Serafín Sánchez, asesor del Minsa; la doctora Mayra Abood, jefa de la Comisión de Docencia del Minsa; y el doctor Paulino Vigil, de docencia de la CSS. También estuvieron presentes diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, cuyo apoyo es clave para la búsqueda de una solución.

La doctora Abood calificó el encuentro como positivo, destacando que se lograron buscar estrategias para establecer mecanismos y un plan de trabajo con todos los aspirantes afectados. Abood señaló que "contamos con el apoyo de los diputados [...] para poder conseguir el presupuesto que se necesita para las plazas de trabajo de los estudiantes".

El compromiso del Minsa es firme: buscar los espacios necesarios para ubicar a los más de 200 egresados en los hospitales docentes, tanto del Ministerio como de la Caja de Seguro Social. El doctor Serafín Sánchez reiteró que el Minsa busca garantizar la mejor capacitación durante los dos años de formación, con el objetivo de asegurar galenos de calidad para la población.

Al término de la reunión, todas las partes acordaron reunirse nuevamente el próximo 11 de noviembre para seguir trabajando en conjunto en la búsqueda de una solución concreta a la situación.

El Ministerio de Salud mantiene un diálogo constante con gremios médicos, hospitales y la Universidad de Panamá para fortalecer la formación de médicos en el país, alineándola con las necesidades reales de la población.