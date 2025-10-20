Crecida de una quebrada sorprende a bus en Coclé: 20 pasajeros fueron rescatados

Durante varias horas, el tránsito en la zona permaneció detenido mientras los conductores esperaban que descendieran los niveles del agua para continuar su recorrido hacia sus destinos.

Coclé/Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la provincia de Coclé provocaron la crecida repentina de la quebrada Las Blancas, ubicada en la vía que conduce hacia la comunidad de La Encada, una carretera que también conecta con El Valle de Antón.

La fuerte corriente sobrepasó la carretera y dejó atrapado a un bus tipo coaster con aproximadamente 20 pasajeros, incluyendo niños y adultos mayores.

De manera inmediata, el Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia, realizando maniobras de rescate para evacuar a los ocupantes y garantizar su seguridad. Con el apoyo de un carro bomba, también lograron sacar el vehículo de la corriente, sin que se reportaran víctimas ni heridos.

Debido a estas condiciones climáticas, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo constante de ríos, quebradas y áreas de playa.

El director provincial de Sinaproc en Coclé, Alexander Guardado, explicó que el bus intentó cruzar un paso de vado en el momento en que el nivel del agua aumentaba.

“Se coordinó a través del 911 el rescate de un bus coaster con pasajeros a bordo que intentó cruzar un paso de vado en calle, lo que estaba acrecentado y no se lograba visualizar. Tuvo un percance que fue atendido oportunamente por los compañeros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Coclé”, indicó Guardado.

El funcionario hizo un llamado a los conductores a evitar cruzar ríos o quebradas cuando las lluvias sean intensas, aunque el nivel del agua parezca bajo. “Podemos poner en riesgo nuestra vida y más en el caso de conductores que tienen la responsabilidad de llevar otras vidas”, enfatizó.

Guardado recordó que las crecidas repentinas son comunes en esta temporada, y que el Sinaproc mantiene un aviso de prevención vigente hasta las 11:59 p.m. de este martes, ante la posible formación de una depresión tropical en el mar Caribe.

Durante varias horas, el tránsito en la zona permaneció detenido mientras los conductores esperaban que descendieran los niveles del agua para continuar su recorrido hacia sus destinos.

