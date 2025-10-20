Panamá y Canadá lanzan programa para fortalecer capacidades exportadoras

Esta iniciativa busca potenciar a las PyMES panameñas y abrir nuevas oportunidades en el mercado canadiense.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto se desarrolla en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Canadá, específicamente en el capítulo de Cooperación relacionada con el Comercio, y cuenta con el respaldo técnico del Gobierno canadiense a través del Mecanismo de Despliegue de Expertos en Comercio y Desarrollo.

Durante el acto de lanzamiento, la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, destacó que esta iniciativa busca capacitar a funcionarios públicos, gremios empresariales, academia y sectores con alto potencial exportador, como el agropecuario, agroindustrial y pesquero-acuícola.

Además, explicó que este programa forma parte de cuatro proyectos en ejecución, todos propuestos por instituciones panameñas.

“Agradecemos profundamente al Gobierno de Canadá por su compromiso con el desarrollo de nuestras capacidades institucionales y empresariales. Su apoyo técnico y visión solidaria contribuyen directamente al fortalecimiento de nuestra política comercial y a la generación de beneficios tangibles para nuestras empresarias, empresarios y territorios productivos”, señaló Ábrego.

Por su parte, la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, resaltó la importancia del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y motivó a los participantes a aprovechar esta oportunidad para impulsar las exportaciones panameñas hacia Canadá.

“Se espera que este programa contribuya significativamente al incremento del volumen de exportaciones panameñas hacia el mercado canadiense”, afirmó Atkinson, destacando el trabajo conjunto de ambos países para revitalizar el mecanismo de cooperación técnica establecido en el TLC.

El proyecto contempla la realización de un Taller Técnico sobre exportación a Canadá y un Programa de Formadores de Formadores, dirigido a funcionarios del MICI, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). La ejecución técnica está a cargo de Globally Cool, firma especializada en comercio internacional.

Así mismo, empresarias panameñas seleccionadas recibirán asesoría personalizada para desarrollar un plan de exportación sostenible, el cual se prevé estará listo a finales de noviembre.

El enfoque principal de la iniciativa está en apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) de sectores estratégicos como el agroexportador, productos del mar y bienes con valor agregado. A través de asistencia técnica especializada, las empresas participantes recibirán herramientas para cumplir con los estándares de calidad, logística y normativas canadienses.

El programa incluye además la elaboración de planes de exportación, la adaptación de productos y la capacitación en procesos aduaneros, con el objetivo de mejorar la competitividad de las PyMES panameñas y consolidar su acceso sostenible al mercado internacional.