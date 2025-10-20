Panamá reúne a 196 países para definir acciones urgentes en defensa de la biodiversidad

Durante toda esta semana, representantes de gobiernos, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y expertos internacionales analizarán un panorama que, según los especialistas, es alarmante.

Panamá/Representantes de más de 190 países se encuentran reunidos desde este lunes en Panamá para debatir el estado actual de la biodiversidad del planeta, en un encuentro previo a la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad que se celebrará en noviembre en Brasil.

Durante toda esta semana, representantes de gobiernos, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y expertos internacionales analizarán un panorama que, según los especialistas, es alarmante: cada año más especies se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, lo que exige decisiones urgentes y coordinadas a nivel global.

“Cuidar la biodiversidad es cuidar la vida”

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó la importancia de este encuentro como un espacio para construir consensos internacionales en torno a la protección de los ecosistemas.

Aquí hay representantes de 196 países, de pueblos indígenas, de organizaciones no gubernamentales, todos con un solo fin: cuidar y defender la biodiversidad, que no es más que la vida sobre la Tierra”, afirmó.

Navarro advirtió que Panamá enfrenta desafíos propios en esta materia, especialmente relacionados con el uso de sustancias químicas que afectan tanto a la salud humana como al medio ambiente.

Hay firmas comerciales que están envenenando y matando a los panameños con pesticidas que en todo el mundo se prohíben y que ellos siguen vendiendo aquí alegremente. Primero que todo, yo pienso que hay que ser un asesino, un inmoral para poder vender estos productos que se consideran muy peligrosos y altamente peligrosos al pueblo panameño. Se lo venden al que le dé la gana. Y eso llega a nuestros ríos y envenena a nuestro pueblo. Por eso es que en Azuero hay una altísima incidencia de cáncer”, denunció.

El ministro explicó que el Gobierno ya trabaja en la creación de nuevas normativas para regular el uso de estos productos, incluyendo aquellos utilizados en envases y distribución de alimentos, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud pública y el medio ambiente.

Vigilancia reforzada y más áreas protegidas

Navarro también anunció el refuerzo de la seguridad y vigilancia en áreas protegidas y parques nacionales, con la contratación de nuevo personal dedicado a la supervisión ambiental.

Asimismo, destacó que Panamá ha fortalecido su compromiso internacional al proteger más del 50% de sus aguas territoriales y alrededor del 30% del territorio terrestre, como parte de su estrategia de conservación y lucha contra el cambio climático.

Este encuentro internacional busca sentar las bases de las propuestas que serán debatidas en la próxima COP, donde se espera acordar nuevas acciones globales para preservar la biodiversidad, reducir el uso de químicos peligrosos y proteger ecosistemas clave en todo el mundo.