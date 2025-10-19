Grupos empresariales buscan impulsar la sostenibilidad de las pymes en Panamá

Desde 2011, la Cámara de Comercio organiza sesiones de networking empresarial para impulsar relaciones efectivas, oportunidades de negocio y el fortalecimiento de las empresas panameñas.

Ciudad de Panamá/Una actividad de networking empresarial denominada "Zoom al éxito sostenible: Tu Pyme en perspectiva” fue desarrollada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), en alianza con Sumarse y Bloom Innova, como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

El encuentro fue diseñado para fortalecer estrategias, compartir experiencias y descubrir nuevas oportunidades que impulsen el crecimiento sostenible de las pequeñas y medianas empresas del país.

Juan Arias, presidente de la Cciap, destacó la importancia de integrar la sostenibilidad como eje del desarrollo empresarial, lo que no solo impulsa la rentabilidad, sino que también amplía su capacidad de generar valor y visibilidad en nuevos mercados.

"Como gremio unimos esfuerzos con aliados estratégicos que comparten nuestros objetivos de promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional", afirmó Arias en el encuentro.

Manifestó que estos espacios de encuentro son fundamentales para fortalecer el ecosistema empresarial, afirmando que son los eventos más esperados por los miembros, ya que en ellos se generan dinámicas que fomentan el intercambio de buenas prácticas, ideas y oportunidades.

"En esta ocasión, gracias al taller impartido por Bloom Innova, logramos ofrecer herramientas para mejorar la rentabilidad y la gestión de las pequeñas y medianas empresas, que representan una parte esencial de nuestro gremio”, apuntó Arias.

En su intervención instó a los empresarios a adoptar una visión sostenible que fortalezca tanto a sus negocios como al país, y a prepararse para los nuevos retos de transformación, resaltando que "si a Panamá le va bien, a las empresas les irá mejor y esto tendrá un efecto multiplicador”.

En tanto, Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, destacó que “cada empresa, sin importar su tamaño, tiene el poder de transformar realidades. Cuando las pymes integran la sostenibilidad en su manera de hacer negocios, contribuyen no solo a su propio crecimiento, sino al bienestar del país".

Por su parte, Grecia Medina, fundadora de Bloom Innova, fue quien lideró el taller “Zoom al éxito sostenible: Tu Pyme en perspectiva”, el cual se llevó a cabo en el Centro de Innovación de Ciudad del Saber.

Medina explicó que hoy las empresas con mayor potencial son aquellas que entienden su impacto, miden su desempeño con datos reales y conectan esa información con su propósito y su estrategia de negocio.

Una de las recomendaciones fue el uso de la inteligencia artificial para fortalecer su competitividad y sostenibilidad.

“Cuando una empresa tiene claridad, puede crecer con enfoque y propósito”, señaló Medina. “En Bloom ayudamos a las pymes a ver su impacto de manera concreta, comunicarlo con confianza y abrir puertas a nuevas alianzas y financiamiento, de esta forma la sostenibilidad deja de ser un discurso y se convierte en una herramienta práctica para fortalecer el negocio y contribuir al desarrollo del país”, resaltó Medina.

Según detalló la Cciap, estas sesiones se organizan por el gremio desde 2011, y se han convertido en espacios de encuentro que impulsa relaciones efectivas, oportunidades de negocio y el fortalecimiento de las empresas panameñas.