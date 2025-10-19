Clima en Panamá: Se prevén lluvias y tormentas con ráfagas de viento en gran parte del país; bomberos en alerta

En la vertiente del Pacífico, el Imhpa señala que en la mañana son probables lluvias ligeras a moderadas en Veraguas, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá Wounaan.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este domingo se prevén condiciones inestables en ambas vertientes del país, con lluvias, aguaceros y tormentas acompañadas de ráfagas de viento durante la tarde y primeras horas de la noche.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan chubascos aislados de variada intensidad sobre Guna Yala y Colón, además de nubosidad con lluvias ligeras dispersas en Bocas del Toro, las cuales tenderán a disiparse conforme avance la jornada.

Por la tarde, se prevén fuertes aguaceros y tormentas con potencial de ráfagas de viento en Guna Yala, Colón, Veraguas norte y zonas montañosas de la comarca Ngäbe Buglé, con probabilidad de crecidas de ríos, inundaciones puntuales y caídas de árboles, especialmente tierra adentro. En Bocas del Toro se mantendrán los cielos nublados con posibles lluvias dispersas.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán con lluvias dispersas en gran parte de la vertiente, y chubascos con actividad eléctrica en Bocas del Toro, Colón y Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, el Imhpa señala que en la mañana son probables lluvias ligeras a moderadas en Veraguas, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá Wounaan.

En horas de la tarde y primeras de la noche se anticipan tormentas de fuertes a intensas con posibles ráfagas de viento en Chiriquí (especialmente en tierras bajas), Veraguas centro y sur, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y comarcas, con alta probabilidad de calles anegadas, caída de árboles y crecidas de ríos.

En el resto de la vertiente podrían presentarse aguaceros aislados de variada intensidad y, hacia la noche, lluvias ligeras con chubascos aislados y aguaceros en el golfo de Chiriquí, costas de Veraguas sur, golfo de Panamá y sectores de Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 29°C en el Caribe, y entre 29°C y 31°C en el Pacífico, mientras que en zonas montañosas y la cordillera Central se mantendrán por debajo de los 24°C.

El reporte indica que los vientos serán convergentes durante la tarde, con direcciones del norte a oeste-noroeste en el Caribe y del oeste-suroeste a sur en la vertiente del Pacífico, alcanzando velocidades de 20 a 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará oleajes entre 0.2 y 0.7 metros de altura, con periodos de 7 a 10 segundos, por lo que se recomienda moderada precaución.

En el litoral Pacífico, se prevén olas de 0.2 a 1.6 metros y periodos de 13 a 15 segundos, con moderada precaución en las costas de Veraguas y del oriente del país.

La institución advirtió que los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán altos a muy altos en el territorio nacional, por lo que recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

Bomberos en alerta

Debido a estas condiciones, el Cuerpo de Bomberos indicó que se mantiene en alerta debido a las condiciones climáticas que podrían provocar graves afectaciones.

Ante este pronóstico, recomiendan lo siguiente:

Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas.

Desconectar aparatos eléctricos durante tormentas eléctricas.

Asegurar objetos sueltos en los patios o balcones que puedan ser arrastrados por el viento.

Conducir con precaución, ya que las lluvias pueden reducir la visibilidad y provocar acumulación de agua en las vías.

Reportar caídas de árboles, deslizamientos o situaciones de emergencia a través del número 103 o la estación del BCBRP más cercana.

