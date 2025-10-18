Implementan cerco sanitario en frontera con Costa Rica en Bocas del Toro tras casos de fiebre amarilla

El Minsa mantiene vigilancia activa de todas las personas que ingresen al país y provengan de zonas endémicas. Aquellos viajeros que no cuenten con el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla deberán recibir la vacuna.

Bocas del Toro/Acciones inmediatas ha tomado el Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Bocas del Toro, luego de que se reportara un caso de fiebre amarilla en Costa Rica.

En las comunidades ubicadas en el cordón fronterizo, especialmente en la entrada por el río Sixaola hacia Guabito, se han reforzado las medidas de vigilancia epidemiológica.

El director regional del Minsa, Daryl Palmore, explicó que ya se están gestionando las dosis de la vacuna internacional contra la fiebre amarilla, para garantizar su disponibilidad en la provincia y proteger a la población.

En el caso detectado en Costa Rica, las autoridades sanitarias indicaron que se trató de dos viajeras procedentes de la región selvática del Perú. Una de ellas contaba con la vacuna y no presentó síntomas, mientras que la otra, que no estaba inmunizada, sí desarrolló la enfermedad.

El Minsa mantiene vigilancia activa de todas las personas que ingresen al país y provengan de zonas endémicas. Aquellos viajeros que no cuenten con el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla deberán recibir la vacuna.

Asimismo, la entidad reiteró el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos en sus hogares y a vacunarse si planean viajar hacia o desde países donde circula el virus, como parte de las medidas preventivas para evitar contagios.

