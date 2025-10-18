ACP realizará trabajos de mantenimiento este domingo en planta potabilizadora de Monte Esperanza en Colón

Además, este sábado 18 y domingo 19 de octubre, se realizarán trabajos de corte de pavimento, excavación y reparación de tubería hasta las 6:00 p.m.

Colón/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en las áreas de Colón y Margarita que se abastecen de la potabilizadora Monte Esperanza.

La medida responde a trabajos de mantenimiento programados para el domingo 19 de octubre desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 p.m. Se recomienda tomar las medidas de abastecimiento para evitar mayores afectaciones.

Además, este sábado 18 y domingo 19 de octubre, se realizarán trabajos de corte de pavimento, excavación y reparación de tubería hasta las 6:00 p.m. Los trabajos se realizarán en un paño de la vía Bolívar, frente a la estación de gasolina Puma de Plaza del Sol en Margarita Colón.

La planta potabilizadora de Monte Esperanza está ubicada aproximadamente a dos kilómetros al sur de la ciudad de Colón en la Avenida Bolívar, en el corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón.

También es conocida como Mount Hope, y es operada por la Autoridad del Canal de Panamá, se encuentra en las áreas revertidas del Canal en el Atlántico que pertenecen al corregimiento de Cristóbal y suministra agua a las ciudades de Colón, Arco Iris y Margarita; el agua extraída proviene del lago Gatún.

