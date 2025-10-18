Con danzas y colores, se realiza el desfile de las Mil Naguas en David, Chiriquí

El comité organizador dijo que el desfile tiene como propósito resaltar el aporte cultural de la mujer indígena a la identidad panameña, incentivar el uso de la nagua como símbolo de la panameñidad.

David, Chiriquí/Con bailes, danzas y un desfile que recorrió las principales calles del distrito de David, se efectuó este desfile de las Mil Naguas.

Se trata de una actividad que busca, no solamente reactivar la economía, sino dar a conocer este vestido típico de los indígenas Ngäbe y Buglé de Panamá.

Se trata de una actividad efectuada por unión de gestores culturales Ngäbe-Buglé del distrito de David, en alianza con el Municipio de David, en la provincia de Chiriquí.

El desfile de las Mil Naguas representa una nueva expresión cultural, que busca reconocer el aporte de la mujer indígena a la identidad panameña y fortalecer la presencia viva de las culturas originarias en el corazón de la provincia de Chiriquí, dijo Joaquín De León, alcalde de David.

La abanderada oficial del desfile fue la Miss Panamá 2018, Rosa Iveth Montezuma, que no pudo dejar de mostrar su emoción por ser la primera abanderada de este desfile de las Mil Naguas.

El evento, además de resaltar la Nagua como el símbolo de resistencia, identidad y orgullo nacional del pueblo Ngäbe-Buglé, busca reactivar la economía y darles nuevas fórmulas para los emprendedores que estarían también formando parte de las actividades del evento.

Nota relacionada: David será sede del primer Desfile de las Mil Naguas este 18 de octubre

Mitzity Tugrí, del comité organizador, dijo que el desfile tiene como propósito resaltar el aporte cultural de la mujer indígena a la identidad panameña, incentivar el uso de la nagua como símbolo de la panameñidad, activar la economía local con la participación de emprendedores y artesanos, además de fomentar la participación de instituciones públicas y privadas en el desarrollo del programa.

Con información de Demetrio Ábrego