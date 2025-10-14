David será sede del primer Desfile de las Mil Naguas este 18 de octubre

El alcalde de David, Joaquín De León, confirmó que el desfile contará con más de 105 delegaciones y la participación de casi 4,000 personas provenientes de distintas regiones del país.

Chiriquí, David/El distrito de David se prepara para convertirse en el epicentro de la cultura indígena panameña con la realización de la primera edición del Desfile de las Mil Naguas, un evento histórico que se celebrará este sábado 18 de octubre desde las 8:00 a.m. en el Parque de las Madres.

La actividad, organizada por la Unión de Gestores Culturales Ngäbe del distrito de David, la Alcaldía de David y con el respaldo de diversas entidades locales, promete ser una vitrina cultural sin precedentes que reunirá tradición, arte y desarrollo económico en una sola jornada.

Más de 4,000 participantes y 105 delegaciones

El alcalde de David, Joaquín De León, confirmó que el desfile contará con más de 105 delegaciones y la participación de casi 4,000 personas provenientes de distintas regiones del país.

“Promete ser un desfile en el que vamos a tener la visita de más de 105 delegaciones, alrededor de casi 4,000 personas que van a estar viajando de distintos puntos del país a visitar el distrito de David”, señaló el alcalde.

Además, habrá una participación artística importante, con talento local e invitados especiales, lo que hará de este evento una actividad con una proyección cultural muy interesante”, dijo.

La actividad también contará con la presencia de la reconocida Rosa Ivette Montezuma, quien será la banderada del desfile y fungirá como embajadora cultural del evento.

“Ella va a ser la banderada del desfile, nuestra embajadora cultural. Hacemos una invitación extensiva a todas las personas para que este sábado, desde las 8:00 de la mañana, nos acompañen a disfrutar de estas hermosas naguas que desfilarán por todas las calles del distrito”, agregó De León.

Además de su relevancia cultural, el desfile busca impulsar la economía local. Según el alcalde, se espera una ocupación hotelera del 80% durante el fin de semana, así como un movimiento comercial significativo en toda la ciudad.

“Vamos a tener la participación de más de 50 emprendedores de distintas áreas del distrito, lo que ayudará a activar la economía local”, explicó.

“Estimamos una ocupación hotelera de un 80%. Va a haber un movimiento económico bueno. Invitamos a todas las familias a participar de esta actividad tan bonita y lucida, que esperamos sea la primera de muchas más”.

El evento culminará con una feria de emprendimiento, donde se expondrán productos artesanales, gastronómicos y servicios ofrecidos por empresarios locales, fortaleciendo así el tejido económico y social de David.

De León aseguró que todas las medidas de seguridad están coordinadas junto a los estamentos competentes, para garantizar un ambiente seguro y familiar durante toda la jornada.

“Los estamentos de seguridad están coordinados y estamos preparados para recibir a las personas en el distrito de David. Queremos que vengan a disfrutar de esta hermosa primera versión del Desfile de las Mil Naguas”, precisó.