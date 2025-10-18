Ministerio Público investiga muerte de dos marineros en alta mar; uno es panameño y otro indio

Ciudad de Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó sobre la muerte de dos marineros en incidentes separados ocurridos dentro de las embarcaciones. El primer caso se registró en una nave de bandera panameña y el segundo en un petrolero de registro británico. Ambos casos fueron atendidos por el Departamento de Investigación de Accidentes Marítimos, adscrito a la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), en coordinación con el Ministerio Público, siguiendo los protocolos internacionales aplicables.

Una de las muertes corresponde al marinero panameño Abdiel Delgado, de 68 años y titular de licencia de Patrón de Pesca de primera clase, que falleció la mañana del 17 de octubre a bordo del buque pesquero “Monserrat”, mientras la embarcación navegaba frente a la bahía de Chame. La nave arribó posteriormente al Puerto Internacional de Vacamonte, donde el Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo. De manera preliminar, el fallecimiento se asocia a causas naturales, presuntamente un paro cardíaco.

Mientras que el otro marinero fue identificado como el segundo ingeniero Yashvendra Nath Sharma, de nacionalidad india, quien falleció el 7 de octubre mientras cumplía servicio a bordo del petrolero “BW TUCANA”, de registro británico, en ruta hacia Panamá y navegando en aguas internacionales.

La nave llegó al Puerto de Balboa el viernes 17 de octubre en horas de la noche, donde las autoridades realizaron las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se presume que el deceso también se debió a fallas cardiacas. La Embajada de la India en Panamá coordinará la repatriación del cuerpo junto con la compañía naviera.

La AMP reiteró el compromiso de la institución con la seguridad y el bienestar de los tripulantes. La entidad destacó que “lamenta profundamente ambos decesos y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y compañeros de los tripulantes".

