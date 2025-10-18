Fondo de Población de la ONU rechaza aumento de femicidios en Panamá y relanza campaña contra la violencia

El Fondo de Población relanzó la campaña “Letras Contra la Violencia”, una iniciativa que busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía frente a la violencia de género.

Ciudad de Panamá/El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Panamá expresó su profunda preocupación por el aumento de los femicidios registrados en el país y lanzó un nuevo llamado a la acción para erradicar la violencia contra las mujeres.

La representante nacional del Fondo, Edith Castillo, fue enfática al señalar que el país no puede permanecer indiferente ante esta realidad. “No podemos acostumbrarnos, no podemos callar y mucho menos normalizar lo inaceptable”, afirmó. Según cifras del Ministerio Público, en lo que va del año se han registrado 12 femicidios, entre ellos dos recientes casos ocurridos en Aguadulce y Santiago, hechos que, según Castillo, “evidencian el grave problema estructural que Panamá está presentando”.

La vocera subrayó que “cada uno de estos crímenes es una herida abierta en nuestra sociedad y un reflejo de graves problemas estructurales”. Añadió que “cada femicidio no es una cifra más, es una vida perdida y una sociedad impactada”, insistiendo en que “la indignación debe convertirse en acción”.

En este contexto, el Fondo anunció el relanzamiento de la campaña “Letras Contra la Violencia”, una iniciativa que busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía frente a la violencia de género. “Es un llamado a la acción porque nuestra misión es clara: acompañar al país en garantizar que todas las mujeres vivan libres de violencia”, destacó Castillo.

El organismo internacional recordó que la violencia física y psicológica que sufren algunas mujeres deja huellas visibles e invisibles tanto en ellas como en sus familias, y compartió testimonios reales de víctimas que evidencian la crudeza del maltrato: “Me decía cosas como ‘no sirves para nada’. No me dejaba ir al doctor. Me amenazaba con cuchillos o tijeras. Intentó abusarme. Abusó sexualmente”.

Como parte de la campaña, el UNFPA explicó que se han creado frases elaboradas a partir de letras diseñadas con las cicatrices de mujeres sobrevivientes de violencia, un gesto simbólico que transforma el dolor en un mensaje de cambio.

“No más violencia, no más huellas que se queden impunes”, señaló el Fondo, invitando a la ciudadanía a sumarse y usar las ‘Letras Contra la Violencia’, letras que nacieron de testimonios reales de mujeres que sufrieron violencia doméstica.

Desde el Observatorio de Femicidios señalan que, a partir de los datos recopilados desde 2014, cuando el Ministerio Público comenzó a contabilizar oficialmente los femicidios tras la tipificación del delito en 2013, Panamá ya supera los 170 casos. El Observatorio estima que más de 100 menores han perdido a sus madres por femicidios, y en algunos casos también a sus padres, cuando estos resultan ser los agresores y terminan detenidos.

La afectación no se limita a las víctimas directas. Muchos de esos menores presencian los ataques, cargando traumas profundos que terminan afectando su salud mental y su entorno familiar y comunitario. Cada muerte, advierte el Observatorio, se multiplica en dolor y consecuencias.

