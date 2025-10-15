Defensoria del Pueblo condena crimines violentos contra la mujeres

defensoria hace llamado de atencion con los crímenes violentados contra mujeres, ocurridos en Pocri (Aguadulce) y Santiago de Veraguas

La Defensoría del Pueblo de Panamá condenó enérgicamente los recientes crímenes violentados contra mujeres, ocurridos en Pocri (Aguadulce) y Santiago de Veraguas, que han causado consternación nacional.

Esto se da debido a que se encontró a una joven gravemente herida en la vía pública y, días después de estar en cuidado intensivo, se da su fallecimiento. La institución calificó los hechos como parte de una realidad alarmante, donde la violencia contra la mujer se ejerce de forma brutal y sistemática.

La Defensoría hizo un llamado urgente al Estado para reforzar los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia, con políticas públicas sostenibles y con enfoque de género y derechos humanos. Así mismo, exhorto a educar desde los hogares y escuelas en valores de respeto e igualdad como base de una transformación cultural profunda.

En el marco del año para la prevención de la violencia contra la mujer 2025, la defensoría reafirmó su compromiso de intensificar acciones en todo el país, promoviendo la sensibilización y el acompañamiento a las víctimas.