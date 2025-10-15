Joven muere en Veraguas tras ser brutalmente agredida; Ministerio Público abre investigación de oficio

Santiago, Veraguas/El Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio tras la muerte de una joven de aproximadamente 25 años, quien habría sido encontrada gravemente herida y con múltiples golpes en una calle de la ciudad de Santiago. El caso, que ha causado conmoción en redes sociales, sigue bajo análisis mientras las autoridades intentan esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho.

Según los primeros informes, la joven fue hallada el jueves pasado luego de que moradores del área alertaran a las autoridades sobre su delicado estado. Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y servicios de emergencia médica, quienes trasladaron a la víctima al Hospital Luis “Chicho” Fábrega. Allí, fue ingresada en estado crítico y permaneció más de cinco días en cuidados intensivos, conectada a equipos de soporte vital.

A pesar de los esfuerzos médicos, el fallecimiento fue confirmado el día de ayer. El hospital notificó de inmediato al Ministerio Público, señalando que el cuerpo presentaba múltiples golpes, lo que dio paso al inicio de la investigación sin que mediara una denuncia formal.

En consecuencia, el cuerpo fue remitido a la morgue judicial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se espera que en el transcurso del día se practique la necropsia de rigor para determinar la causa exacta de la muerte y el tipo de lesiones sufridas.

Uno de los elementos que forma parte de la investigación es un video que circula desde hace más de una semana en redes sociales, presuntamente vinculado al ataque. No obstante, las autoridades no han confirmado aún el lugar exacto de la grabación ni han proporcionado detalles oficiales sobre posibles sospechosos.

Mientras tanto, las autoridades han reiterado que el proceso apenas comienza y que será la necropsia, junto con el análisis de las pruebas recopiladas, la que permitirá establecer responsabilidades en un caso que se suma a la creciente preocupación por la violencia contra la mujer en el país.

Con información de Ney Castillo.