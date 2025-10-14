Proyecto de bioetanol podría generar más de 37 mil empleos en Panamá, según Azucalpa

El Programa Nacional de Biocombustibles propone un modelo mixto que combine la producción local con importaciones estratégicas.

La incorporación de un 10% de bioetanol en el combustible que se distribuye en Panamá podría generar más de 37 mil empleos a nivel nacional, de acuerdo con estimaciones de la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (AZUCALPA).

Según explicó Cristina Thayer, directora de la organización, el proyecto avanza luego de la aprobación en el Consejo de Gabinete de las modificaciones a la Ley 42 de 2011, que regula el uso de biocombustibles en el país. La propuesta será próximamente debatida en la Asamblea Nacional.

“Para que estas iniciativas prosperen, es indispensable contar con una reglamentación clara que otorgue seguridad jurídica y permita las inversiones necesarias para impulsar la generación de empleos”, destacó Thayer.

El Programa Nacional de Biocombustibles propone un modelo mixto que combine la producción local con importaciones estratégicas, con el objetivo de garantizar precios competitivos, un suministro estable y tiempo para que la industria nacional pueda crecer y consolidarse.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, la Coalición Panamericana de Biocombustibles que agrupa a más de 25 organizaciones del continente y el apoyo de organismos internacionales. También respaldan el programa las embajadas de Estados Unidos, Brasil y España.

De acuerdo con Thayer, el proyecto busca dinamizar la economía, fortalecer el sector agroindustrial y estimular el desarrollo en las provincias del interior. Entre los principales beneficios, mencionó la reducción de emisiones contaminantes, el impulso a la seguridad energética nacional y la revitalización del sector azucarero, que actualmente cultiva 22 mil hectáreas de caña de azúcar, con la meta de duplicar esa cifra para atender la futura demanda.

AZUCALPA, que agrupa a los ingenios azucareros del país, será uno de los principales actores en la ejecución del programa nacional de bioetanol, considerado un paso estratégico hacia una matriz energética más limpia, sostenible y con mayor impacto social.