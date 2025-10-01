Bioetanol al 10% divide opiniones: beneficios agrícolas frente al impacto en el consumidor

El proyecto de ley debe pasar ahora a la Asamblea Nacional para su consulta, análisis y aprobación. Es allí donde se disiparán las dudas.

Panamá/La iniciativa aprobada por el Ejecutivo reactiva el uso obligatorio de bioetanol al 10% en la gasolina. La propuesta contempla la obligatoriedad del uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante en una mezcla del 10% con las gasolinas que se consumen en el país.

Además, establece un impuesto homologado de 60 centésimos por galón para los combustibles mezclados con bioetanol.

El Consejo de Gabinete aprobó ayer martes 30 de septiembre el proyecto de ley 24-25, que ahora deberá seguir su trámite en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, desde el sector empresarial, a la espera de más información sobre la propuesta y lo que pueda suceder en la Asamblea Nacional.

La última vez que se trató de implementar el tema del etanol, al final resultó más caro para el consumidor. Entonces tenemos que ver cuál es el mecanismo que tiene esta vez el gobierno para que eso no suceda, porque entendemos el tema de la responsabilidad y la sostenibilidad ambiental, pero hay que ver cómo no impacta en el aumento de la gasolina, ¿no?”, manifestó Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Será la Secretaría Nacional de Energía la encargada de desarrollar, impulsar y ejecutar programas para la promoción e implementación del uso de biocombustibles.

Aparentemente sería muy beneficioso para el ahorro. Nos ayudaría a reducir el consumo de combustible y bajaría también la factura de importación. Pero yo creo que, tal vez lo más importante para mí, para Juan Carlos Arruza Mena, es la generación de empleo”, señaló el empresario y político Juan Carlos Arosemena.

Por su parte, Felipe Rodríguez, expresidente de la Apede, indicó que “los biocombustibles son una alternativa que en otros países ya se ha desarrollado, impactando positivamente el sector primario, porque dependen de la agricultura y esto se da en el campo, en áreas rurales que requieren activación económica".

Añadió que "desde el punto de vista ecológico son positivos. Aquí el tema es la certeza de políticas públicas para la inversión privada, que no se han definido, y eso no atrae la inversión".

El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario establecerán los instrumentos legales y económicos necesarios para incentivar los cultivos, la agroindustria y el uso de biocombustibles.

“Su intención es crear empleo y, sobre todo, incentivar el tema agrícola, con un proyecto consensuado con la industria, las empresas petroleras y el sector agropecuario”, dijo el ministro de Comercio, Julio Moltó.

El proyecto de ley debe pasar ahora a la Asamblea Nacional para su consulta, análisis y aprobación.

Con información de Luis Jiménez.