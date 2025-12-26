Residentes de Vista Hermosa en Penonomé disfrutan del desfile navideño

La iniciativa contó con la participación de más de nueve sectores de la comunidad, así como con el respaldo de la empresa privada.

La comunidad de Vista Hermosa, ubicada en el corregimiento de Cañaveral, distrito de Penonomé, se unió una vez más para celebrar su tradicional desfile de Navidad, una actividad que año tras año tiene como principal objetivo brindar un espacio de alegría y convivencia para los niños y las familias del sector.

La iniciativa contó con la participación de más de nueve sectores de la comunidad, así como con el respaldo de la empresa privada, que sumó esfuerzos para hacer posible esta celebración navideña.

🔗Puedes leer: Megaferias del IMA: Conoce cuándo y dónde se estarán desarrollando

El desfile recorrió las principales calles de Vista Hermosa con la participación de más de 25 delegaciones.

“Nosotros estamos muy contentos, porque los niños en estas fechas de Navidad y el día del nacimiento de Jesucristo lo reconocemos y, en honor a ello, este desfile es un homenaje para ellos, que por cuarto año consecutivo estamos organizando con delegaciones que alcanzan entre 25 y 30”, manifestó uno de los organizadores del evento.

Durante el recorrido, decenas de niños disfrutaron del desfile, en el que se destacaron presentaciones con manifestaciones folclóricas y mensajes alusivos al espíritu navideño, fortaleciendo los lazos de unión y tradición entre los residentes de Vista Hermosa.

Con información de Nathaly Reyes