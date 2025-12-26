Ante este escenario, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) anunció que para 2026 se pondrá en marcha un centro estatal de ciberseguridad, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a ataques y amenazas digitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/En una era en la que gran parte de la vida profesional, educativa y social gira en torno a internet, especialistas advierten que invertir en ciberseguridad ya no es opcional, sino una necesidad para proteger tanto a las instituciones como a la ciudadanía.