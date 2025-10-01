Más de 100 fugas comprometen el suministro de agua en Don Bosco

Ciudad de Panamá/Los residentes del corregimiento de Don Bosco enfrentan una grave crisis en el suministro de agua potable, provocada por más de un centenar de fugas en las tuberías del sector. Esta problemática ha generado preocupación entre los habitantes, quienes ya han presentado sus quejas ante el representante del corregimiento, Pier Janson.

Janson confirmó que recientemente sostuvo una reunión con el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, para abordar la situación. Según el representante, el encuentro fue de “máximo provecho” y se lograron compromisos importantes para hacer frente a la crisis.

🔗Puedes leer: Recorte al Idaan pone en riesgo químicos, seguridad de plantas y compra de agua para 2026

Una de las medidas acordadas en la reunión incluye la implementación de un sistema de monitoreo digital para detectar las fugas de forma más eficiente y así enviar a los equipos técnicos directamente a las zonas afectadas. Esta herramienta permitiría una respuesta más rápida y una mejor priorización de los casos.

Janson también recordó que las fugas están vinculadas, en gran parte, al deterioro de la infraestructura existente. Cabe destacar que estas son tuberías con más de 30 años de uso, que ya cumplieron su vida útil y requieren un reemplazo para que trabajen de forma más óptima.

Aunque no se cuenta con una cifra exacta actualizada, el representante detalló que los últimos datos indicaban alrededor de 135 fugas activas, las cuales están siendo atendidas progresivamente. “Esperamos que ese número comience a bajar poco a poco a medida que los equipos intervienen”, señaló.

Con información de Luis Velarde