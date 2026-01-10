Osimhen tumba a Argelia y Nigeria se cita con Marruecos en la Copa de África

Nigeria dominó la primera parte en Marrakech sin anotar pero encarriló su pase rápidamente en la segunda mitad con un salto colosal de Osimhen para marcar de cabeza (47').

Nigeria/Con un gol y una asistencia, Victor Osimhen se bastó para tumbar a Argelia (2-0) este sábado en Marrakech y llevar a Nigeria a las semifinales de la Copa de África, el miércoles ante el anfitrión Marruecos.

Nigeria dominó la primera parte en Marrakech sin anotar pero encarriló su pase rápidamente en la segunda mitad con un salto colosal de Osimhen para marcar de cabeza (47').

El mejor jugador de África en 2023 se mostró a continuación generoso para asistir a Akor Adams (57'), que dribló con sangre fría a Luca Zidane, que no había recibido goles en el torneo hasta este sábado.

"Muchas felicidades para todo el equipo por esta actuación contra un muy buen equipo argelino. Para mí, simplemente hice mi trabajo, intento luchar por el equipo, aportar goles y asistencias", señaló Oshimen al recoger el premio al mejor jugador del partido.

Subcampeón hace dos años ante Costa de Marfil, Nigeria llegó a Marruecos dolida por su fracaso en la clasificación al próximo Mundial, pero sueña con conquistar su cuarto título continental.

No se intimidó ante más de 30.000 espectadores en Marrakech, casi completamente volcados con Argelia, una prueba de fuego para lo que le espera el miércoles en la semifinal que se disputará en Rabat.

Argelia había empezado bien el torneo, sin encajar goles en cuatro partidos, con tres victorias en la fase de grupos y una clasificación lograda en la prórroga contra la RD del Congo en octavos.

Su capitán, Riyad Mahrez, de 34 años y antigua figura del Manchester City, anunció que sería su última Copa de África.

Argelia sí está clasificada para el Mundial de Norteamérica (11 junio-19 julio). Jugará en la primera fase en el grupo J, ante Argentina, Austria y Jordania.