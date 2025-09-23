Recorte al Idaan pone en riesgo químicos, seguridad de plantas y compra de agua para 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/El suministro de agua potable en Panamá podría enfrentar un panorama crítico en 2026 tras el recorte de más de $430 millones aplicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al presupuesto solicitado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

El director de la entidad, Rutilio Villarreal, explicó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que los ajustes golpean de lleno a rubros esenciales para la operación: mantenimiento de redes y plantas, químicos para potabilización, combustible, seguridad de las instalaciones y la compra de agua en bloque a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Laguna Alta.

Las cifras reflejan la magnitud del recorte: de los $29.3 millones solicitados para mantenimiento, apenas se asignaron $2.5 millones; en químicos, indispensables para potabilizar, de $25 millones pedidos se aprobaron solo $8 millones.

La seguridad de las plantas también se redujo a la mitad: de $6.6 millones solicitados, quedaron $3.3 millones. Y en compra de agua, un rubro estratégico, se pedían $56 millones, pero se recomendaron apenas $15 millones.

Estos son recortes que impactan directamente la capacidad de potabilizar y distribuir agua. No hablamos de proyectos nuevos, sino de lo básico para que la población reciba el servicio”, advirtió Villarreal, al recalcar que, sin químicos suficientes o combustible para operar en apagones, el sistema se vuelve frágil.

Cabe recordar, que recientemente, la ACP señaló que proyectaba ingresos por $42.4 millones para 2026 provenientes de la venta del excedente de agua potable al Idaan, para su distribución en Panamá, Colón, La Chorrera y áreas cercanas. Estos ingresos provienen de la operación de tres plantas potabilizadoras administradas por la ACP.

El panorama preocupa también a los diputados. Durante la sesión, varios señalaron que se trata de un presupuesto que compromete la seguridad hídrica del país, al tiempo que cuestionaron que a otras instituciones sí se les asignen fondos para rubros menos prioritarios. “No se le puede recortar ni un solo gramo al Idaan”, expresó el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos, que pidió al MEF reconsiderar la recomendación.

El debate sobre el presupuesto dejó claro que, si no hay un ajuste en la asignación, los recortes no serán cifras en un papel, sino menos agua potable, menos mantenimiento y mayor vulnerabilidad de las plantas potabilizadoras que abastecen a la población.

Con información de María De Gracia