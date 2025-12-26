Al menos 14 heridos en Japón en un ataque con arma blanca y espray

Tokio, Japón/Al menos 14 personas resultaron heridas este viernes en un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón, en el que también se roció un líquido no identificado, informó un responsable de los servicios de emergencia.

"Catorce personas han sido trasladadas por los servicios de emergencia", declaró a la AFP Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de la ciudad de Mishima, en la región de Shizuoka.

Según él, alrededor de las 16H30 (07H30 GMT) se recibió una llamada de una fábrica de caucho cercana en la que se informó de que "cinco o seis personas habían sido apuñaladas" y que también se había utilizado un "líquido en aerosol".

Los medios japoneses indicaron que la policía arrestó a un hombre bajo sospecha de intento de asesinato.

El diario Asahi Shimbun, citando a fuentes de la investigación, añadió que el hombre, de unos 30 años, estaba relacionado con la fábrica.

Según el periódico y otros medios, llevaba lo que parecía ser una máscara de gas.

Asahi también indicó que aparentemente estaba armado con un cuchillo.

Se desconoce la gravedad de las heridas, aunque NHK señaló que todas las víctimas permanecían conscientes.

Sugiyama dijo que al menos seis de las 14 víctimas habían sido trasladadas al hospital en una flota de ambulancias. La naturaleza exacta de las heridas también era poco clara.

Puedes leer: Una persona gana 1.810 millones de dólares en la lotería en EEUU

La fábrica de Mishima es operada por Yokohama Rubber Co., cuyo negocio incluye la fabricación de neumáticos para camiones y autobuses, según su sitio web corporativo.

El crimen violento es relativamente raro en Japón, que tiene una baja tasa de homicidios y algunas de las leyes sobre armas más estrictas del mundo.

Sin embargo, ocasionalmente se producen ataques con cuchillos e incluso tiroteos, como en el caso del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022.

En octubre, un japonés fue condenado a muerte por una serie de disparos y apuñalamientos que mataron a cuatro personas, entre ellas dos agentes de policía, en 2023.