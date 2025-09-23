Plan de zonificación de San Francisco queda aprobado por el Concejo Municipal

Tras la votación, varios representantes de los corregimientos señalaron que la consulta se realizó de manera deficiente, aunque coincidieron en que el PLOT era necesario. Uno de ellos fue el edil de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, quien destacó que, si bien el plan es importante, siempre hay margen para mejorar las formas de participación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo Municipal de Panamá aprobó este martes, con 18 votos a favor, 7 abstenciones y ninguno en contra, el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del corregimiento de San Francisco, un documento que busca actualizar y regularizar la zonificación, alturas y usos de suelo de esa área.

Durante la sesión, Serena Vamvas, representante de San Francisco, destacó que la Dirección de Planificación Urbana presentó un plan mucho más sólido que el existente, aunque reconoció cierto nivel de desconfianza inicial por parte de la verificación municipal.

La edil adelantó que se están reuniendo con diputados para agilizar las sanciones en casos de construcciones irregulares. Por su parte, Carlos Domínguez, presidente de la Comisión de Vivienda, resaltó la presencia de moradores de Paitilla y de diputados y representantes de corregimientos durante la discusión del informe ayer lunes.

Tras la votación, varios representantes de corregimiento que se abstuvieron señalaron que la forma como se dio la consulta estuvo mal, dejando claro que era necesario el PLOT, pero siempre las formas se pueden mejorar. Uno de ellos fue el edil de Bella Vista, César Kiamco, quien dijo que su abstención es un llamado en busca de más orden cuando se hace una consulta pública.

También Ismael Atencio, de Ernesto Córdoba, así como el de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, quien explicó que la forma que se llevó la consulta pudo ser mejor. "La forma estuvo mal, así sea el mejor plan", precisó.

Lo avalado

El eje más novedoso y cuestionado del Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) es la figura de suelo urbanizable programado —lo que la comunidad ha llamado “doble zonificación”. Es decir, a un mismo polígono se le reconoce un código base y un código programado que permite más altura si el promotor activa una contribución urbana (plusvalía).

El suelo programado, por ejemplo, en San Francisco Centro añade hasta cinco pisos más, solo si el promotor activa una contribución para obras locales (movilidad, aceras, agua/saneamiento) en línea con la justificación técnica del plan.

Entre los cambios más relevantes, esta por ejemplo, zonas mixtas colindantes entre 1ZM6 (15 pisos) y 1ZM5 (10 pisos) permiten transiciones más ordenadas. Las áreas con suelo programado incluyen San Francisco Centro, La Caleta, Coco del Mar (interiores), Carrasquilla, Altos de Carrasquilla, y San Sebastián, estableciendo reglas claras para desarrollo vertical y mixto de usos.

Dos focos concentraron las principales quejas vecinales. En Altos del Golf, propietarios rechazan que se habilite, dentro de su código, una doble regla que permitiría apartamentos de baja altura (PB + 2) donde antes predominaban solo viviendas unifamiliares (mansiones); alegan que el giro puede alterar la vocación del barrio. En esta zona hay lotes baldíos que serían los que se estarían utilizando para la construcción de edificios de apartamentos.

Además, en el borde próximo a la vía Porras —donde existen locales en actividad— el municipio propone ajustar la zonificación (caso 1R6) para sincerar usos; esa transición también ha generado resistencia.

En Punta Paitilla, el tramo de vía Italia cercano al Parque Marino “Nacho” Valdés (también conocido como Parque Punta Paitilla) —entra en controversia porque la propuesta habilita edificios residenciales de hasta 40 pisos. Vecinos argumentan impactos en vistas y congestión en un corredor ya cargado. La DPU defiende que el nuevo mapa busca escalonar alturas y compatibilizar bordes de alta intensidad con áreas de baja densidad.

Cabe recordar que tras su aprobación en la consulta pública a finales de agosto, el documento pasó a manos de la Junta de Planificación Municipal para su dictamen técnico final y luego debía ser aprobado por el Concejo Municipal.

El próximo año se tiene que dar la discusión del plan territorial de todo el distrito de la ciudad de Panamá.