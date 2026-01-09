Béisbol Juvenil 2026| Alineaciones de los partidos de la jornada del viernes 9 de enero en el campeonato nacional
Sintoniza el partido Los Santos vs Panamá Oeste, el sábado 10 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ
Panamá/La pausa terminó y el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúa hoy viernes 9 de enero con su sexta jornada.
Los 12 equipos participantes tuvieron este jueves su primer día libre por lo que afrontarán sus respectivos partidos con energías y ánimos renovados.
Las alineaciones de cada partido han sido anunciadas y te las mostramos a continuación.
Bocas del Toro vs Panamá Este
Coclé vs Herrera
Chiriquí vs Colón
Panamá Metro vs Los Santos
Chiriquí Occidente vs Darién
Panamá Oeste vs Veraguas
Todos los partidos iniciarán a las 6:00 p.m. y tendremos los informes de cada uno de estos encuentros en nuestro minuto a minuto. Mantente con nosotros.