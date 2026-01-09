Béisbol Juvenil 2026| Alineaciones de los partidos de la jornada del viernes 9 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Los Santos vs Panamá Oeste, el sábado 10 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La pausa terminó y el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúa hoy viernes 9 de enero con su sexta jornada.

Los 12 equipos participantes tuvieron este jueves su primer día libre por lo que afrontarán sus respectivos partidos con energías y ánimos renovados.

Las alineaciones de cada partido han sido anunciadas y te las mostramos a continuación.

Bocas del Toro vs Panamá Este

Coclé vs Herrera

Chiriquí vs Colón

Panamá Metro vs Los Santos

Chiriquí Occidente vs Darién

Panamá Oeste vs Veraguas

Todos los partidos iniciarán a las 6:00 p.m. y tendremos los informes de cada uno de estos encuentros en nuestro minuto a minuto. Mantente con nosotros.