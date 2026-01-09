Béisbol Juvenil 2026| Alineaciones de los partidos de la jornada del viernes 9 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Los Santos vs Panamá Oeste, el sábado 10 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Ofensiva de Panamá Oeste
Pelotero de Panamá Oeste / Foto: Fedebeis

Panamá/La pausa terminó y el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúa hoy viernes 9 de enero con su sexta jornada.

Los 12 equipos participantes tuvieron este jueves su primer día libre por lo que afrontarán sus respectivos partidos con energías y ánimos renovados.

Las alineaciones de cada partido han sido anunciadas y te las mostramos a continuación.

Bocas del Toro vs Panamá Este

Coclé vs Herrera

Chiriquí vs Colón

Panamá Metro vs Los Santos

Chiriquí Occidente vs Darién

Panamá Oeste vs Veraguas

Todos los partidos iniciarán a las 6:00 p.m. y tendremos los informes de cada uno de estos encuentros en nuestro minuto a minuto. Mantente con nosotros.

Temas relacionados

campeonato nacional de béisbol juvenil Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Chiriquí Occidente Darién Herrera Los Santos panama metro Panamá Este Panamá Oeste veraguas
Si te lo perdiste
Lo último
stats