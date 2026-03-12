Minsa refuerza vigilancia epidemiológica ante casos de sarampión en Costa Rica

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por el aire, mediante gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó este jueves que ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todas las regiones del país, tras los recientes casos de sarampión reportados en Costa Rica, con el objetivo de prevenir la introducción y propagación de esta enfermedad en Panamá.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, explicó que una de las prioridades es fortalecer la docencia y la orientación a la población sobre qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas y qué grupos pueden verse más afectados. En ese sentido, hizo énfasis en la vacunación como la principal medida de prevención.

Gill reiteró que las personas que tengan previsto viajar a países donde se registran casos de sarampión y que no cuenten con la vacuna deben acudir a las instalaciones de salud para aplicársela de manera oportuna.

La funcionaria recordó además que la vacuna contra el sarampión forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y se encuentra disponible de manera gratuita en las instalaciones de salud del país. Agregó que su aplicación se intensificará durante las jornadas programadas en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas.

Entre los síntomas del sarampión, detalló Gill, se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y la aparición de un exantema o erupción cutánea rojiza de tipo maculopapular.

Por su parte, Pablo González, jefe encargado del Departamento de Epidemiología del Minsa, advirtió que la circulación del virus del sarampión en el hemisferio norte representa un riesgo de exposición, especialmente ante la realización de eventos internacionales de gran escala como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Es importante que las personas revisen su estado de vacunación y, en caso de no contar con la vacuna contra el sarampión, acudan a los centros de salud para recibirla de manera gratuita”, indicó González.

El especialista recomendó que quienes tengan previsto viajar a zonas donde se reportan casos de esta enfermedad se apliquen la vacuna al menos 15 días antes del viaje, para garantizar una protección adecuada.

El Minsa recordó que Panamá no registra casos de sarampión desde noviembre de 1995, logro atribuido al sistema de vigilancia epidemiológica que mantiene la institución a través de su Departamento de Epidemiología y a las altas coberturas de vacunación en la población.

No obstante, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener actualizado su esquema de vacunación y acudir oportunamente a los servicios de salud como parte de las medidas de prevención para evitar la reintroducción de esta enfermedad en el país.

Durante las primeras semanas de 2026, el virus mantiene una tendencia al alza en la región. Se reportan brotes activos en México, Canadá, Estados Unidos y Bolivia, mientras que Guatemala concentra un nuevo brote regional y otros países han activado medidas de prevención y vacunación.