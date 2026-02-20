Panamá cumple más de 30 años sin casos de sarampión y refuerza vigilancia ante alerta regional

La vacunación sostenida ha sido la principal estrategia para evitar tanto casos importados como contagios autóctonos, permitiendo mantener al país libre de la enfermedad durante más de tres décadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde noviembre de 1995, Panamá no registra casos de sarampión, logro que las autoridades atribuyen al sistema de vigilancia epidemiológica que mantiene el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), con monitoreo permanente de pacientes que presenten síntomas compatibles con esta enfermedad.

La coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, informó que en el país se han aplicado más de 7 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión, en una población aproximada de 4 millones de habitantes.

Según explicó, la vacunación sostenida ha sido la principal estrategia para evitar tanto casos importados como contagios autóctonos, permitiendo mantener al país libre de la enfermedad durante más de tres décadas.

Ante la reciente alerta epidemiológica por sarampión en la Región de las Américas, el Minsa ha reforzado las medidas preventivas. Entre ellas, se ofrece de manera gratuita la vacuna contra el sarampión a las personas que solicitan el Certificado Internacional de Vacunación, trámite que comúnmente se realiza junto con la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para viajes internacionales.

Hewitt indicó que esta estrategia busca reducir el riesgo de que viajeros panameños contraigan el virus en el extranjero y lo introduzcan al país. Asimismo, detalló que, con miras al Mundial de Fútbol de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, naciones que actualmente reportan un mayor número de casos, el Minsa ha emitido lineamientos a agencias de viajes para orientar a quienes planeen desplazarse a esos destinos sobre la importancia de vacunarse, aunque la inmunización no es obligatoria.

Históricamente, Panamá mantiene coberturas de vacunación que oscilan entre 80 % y 94 % en la primera dosis aplicada a niños. En la segunda dosis, la cobertura disminuye ligeramente, especialmente en menores de cuatro años. En adultos, la vacuna se administra hasta los 64 años de edad.

El Minsa sigue los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, fortaleciendo la vacunación de rutina mediante actividades intramuros y extramuros desarrolladas por el PAI.

Estas acciones forman parte del fortalecimiento de la vacunación de rutina e incluyen:

Jornadas de vacunación en aeropuertos y puertos.

Inmunización del personal que labora en áreas de atención y servicios al público.

Campañas de vacunación en centros comerciales y terminales de transporte.

Aplicación de la vacuna contra el sarampión a viajeros que acuden a colocarse la vacuna contra la fiebre amarilla.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener al día el esquema de vacunación como principal herramienta para preservar el estatus sanitario del país frente a enfermedades prevenibles.