Minsa inaugura Clínica de Lepra para seguimiento integral de pacientes en Panamá

Panamá dio un paso en la atención de la lepra con la apertura de una clínica especializada para el seguimiento de pacientes diagnosticados con esta enfermedad, en un contexto en el que el país se acerca a su eliminación tras registrar solo cinco casos el año pasado.

La clínica, ubicada en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), brindará atención continua y multidisciplinaria, incorporando las especialidades médicas necesarias según la evolución clínica de cada paciente, con el objetivo de fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a esta patología.

Durante el acto inaugural, las autoridades presentaron un informe sobre la situación actual de la lepra en Panamá y las estrategias implementadas para su control. El jefe nacional del Programa de Control de Tuberculosis y Lepra del Minsa, Edwin Aizpurúa, indicó que el país avanza hacia la eliminación de la enfermedad, tras registrar cinco casos en 2025, de los cuales tres se detectaron en la región de Chiriquí y dos en San Miguelito.

“Estamos implementando estrategias de profilaxis para los contactos de los pacientes, utilizando medicamentos como la rifampicina, con el objetivo de evitar el desarrollo de la enfermedad”, explicó Aizpurúa. Añadió que los programas de detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento efectivo han permitido reducir significativamente la aparición de nuevos casos a nivel nacional.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a acudir a los centros médicos ante la presencia de manchas blancas o rojizas en la piel con pérdida de sensibilidad, especialmente si existe antecedente de contacto cercano con una persona diagnosticada, para lograr un diagnóstico temprano y prevenir discapacidades.

El objetivo regional, según lineamientos internacionales, es que el 90 % de los diagnósticos se realicen sin presencia de discapacidad.

La lepra, también conocida como mal de Hansen, puede manifestarse de forma gradual y pasar desapercibida durante meses o incluso años. Con el avance de la enfermedad, pueden presentarse adormecimiento en extremidades, debilidad muscular y heridas de lenta cicatrización, siendo la pérdida de sensibilidad uno de los signos más característicos.

Bajo el lema “La lepra es curable, el verdadero reto es el estigma”, la Organización Mundial de la Salud recordó que la enfermedad es poco contagiosa y requiere un contacto estrecho y prolongado con una persona sin tratamiento. Además, solo una proporción reducida de las personas expuestas desarrolla la enfermedad, dependiendo de factores individuales de susceptibilidad.

En la actividad participaron Nicanor III Obaldía Rodríguez, director general del Icges; Pedro Contreras, subdirector general de Salud; y Ana Margarita Botello, representante de la OPS, entre otras autoridades del sector salud.

En el marco del Día Mundial contra la Lepra, el Ministerio de Salud (Minsa), junto al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), la Caja de Seguro Social (CSS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se inauguró la Clínica de Lepra, un espacio especializado para el seguimiento integral de personas diagnosticadas con esta enfermedad.