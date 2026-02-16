Más de 10 mil personas atendidas por el Minsa durante operativo de salud

Entre las atenciones más frecuentes se registraron 907 casos por trauma, 24 por quemaduras, 64 por intoxicaciones alimentarias y 59 relacionados con accidentes vehiculares.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, hasta la fecha, un total de 10,776 personas han recibido atención médica en hospitales y en la red primaria a nivel nacional, principalmente por casos catalogados como urgencias.

De acuerdo con el reporte oficial, entre las atenciones más frecuentes se registraron 907 casos por trauma, 24 por quemaduras, 64 por intoxicaciones alimentarias y 59 relacionados con accidentes vehiculares. Durante el periodo evaluado también se reportaron cinco defunciones.

En cuanto a la respuesta ante emergencias, la entidad detalló que se realizaron 630 traslados médicos. De estos, 268 se efectuaron por vía terrestre, dos por vía acuática y cinco por vía aérea. Además, se contabilizaron 270 traslados interhospitalarios y 85 atenciones prehospitalarias.

Paralelamente, el Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria reforzaron los operativos de inspección sanitaria. En total, se supervisaron 3,795 puestos de venta, tanto fijos como ambulantes.

Las autoridades también verificaron a 6,544 manipuladores de alimentos. De esa cifra, 6,122 cumplían con la normativa sanitaria vigente, mientras que 422 no portaban el carné requerido.

Como parte de las acciones de control, se procedió con el decomiso y destrucción de 289 productos, la imposición de 43 multas y la emisión de 55 citaciones a distintos establecimientos. Asimismo, se inspeccionaron 863 carros cisterna, 854 cumplieron con las disposiciones sanitarias y nueve fueron rechazados por incumplimientos.