Noche de comparsas en Colón termina con gases irritantes, detenciones y suspensión de actividades

Colón, Colón/Lo que inició como una noche de comparsas en el casco de la ciudad de Colón terminó en enfrentamientos, lanzamiento de gases irritantes y detenciones por parte de agentes de Control de Multitudes de la Policía Nacional.

Según organizadores, mientras las comparsas realizaban sus presentaciones, agentes policiales intervinieron la actividad, lo que derivó en el uso de gases irritantes y la detención de varios participantes.

Testigos señalaron que la situación se produjo en pleno desarrollo de las presentaciones artísticas.

Roberto Edwards, presidente de los carnavales, cuestionó la intervención policial.

“Yo todavía estoy en sintonía de que no se ha acabado la hora de la práctica del carnaval, porque ya el carnaval no es práctica y ellos vienen a oprimir al pueblo con perdigones y bolas de goma, que esto te puede vaciar un ojo o hasta matarte”, manifestó.

Por su parte, Clemente Roberts, integrante de la comparsa Timbaleros, aseguró que las actividades contaban con los permisos correspondientes.

“Los permisos emitidos por la Junta de Carnaval son un acuerdo entre la Policía y las autoridades de Colón. Esos permisos se deben respetar porque ya están en previa autorización con ellos. Nos hemos reunido en la oficina del comisionado Armuelles, quien ha estado coordinando toda la logística del carnaval”, indicó.

De acuerdo con el presidente de la Junta Directiva del Carnaval Alegoría 2026, todas las comparsas tenían autorización para realizar actividades hasta las 12:00 de la medianoche.

Reacción de la Policía Nacional

Mediante un comunicado oficial, la Policía Nacional informó que durante un operativo de desalojo de un “parking” en Colón fue sustraída un arma de fuego a un agente de la Fuerza Pública, en medio de acciones preventivas desarrolladas para garantizar el orden y la seguridad durante el Carnaval 2026.

La institución responsabilizó a los organizadores del evento por los hechos ocurridos y anunció la suspensión inmediata de las actividades relacionadas hasta que el arma sea recuperada y se restablezcan las condiciones de seguridad.

Además, informaron que las investigaciones continúan en curso para esclarecer lo sucedido.

Con datos de Néstor Delgado y la Policía Nacional