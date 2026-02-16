24 riñas y 38 aprehendidos en dos días de Carnaval en Herrera

El despliegue de seguridad no se limita a Chitré. La Policía Nacional mantiene presencia en todos los distritos donde se desarrollan actividades carnavaleras.

Chitré, Herrera/En el lunes de Carnaval, la provincia de Herrera mantiene un balance de seguridad “sumamente positivo”, según informó el subcomisionado Epiménides Higuera Bultrón, jefe de la Sexta Zona Policial.

Desde Chitré, específicamente en los predios del Parque Unión —uno de los puntos con mayor concentración de público— las autoridades destacaron el comportamiento general de los asistentes, pese a algunos incidentes registrados durante las festividades.

24 riñas y 38 personas aprehendidas

De acuerdo con el reporte oficial, durante estos días de carnaval se han contabilizado 24 riñas y alteraciones del orden público, que dejaron como resultado 38 personas aprehendidas, quienes fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes.

Además, gracias a los controles de verificación en los puntos de acceso a los culecos y actividades masivas, y mediante el uso de herramientas tecnológicas, la Policía Nacional logró la aprehensión de nueve personas con oficios pendientes.

Operativos en todos los distritos

El despliegue de seguridad no se limita a Chitré. La Policía Nacional mantiene presencia en todos los distritos donde se desarrollan actividades carnavaleras, incluyendo:

Ocú

Los Pozos

Santa María

Parita

Monagrillo

Asimismo, se realizan recorridos preventivos en balnearios de distritos como Pesé y Las Minas, que han registrado alta afluencia de visitantes durante estos días.

Las unidades también brindan vigilancia en el sector de Ciruelo, donde aproximadamente 150 jóvenes participan en un retiro espiritual, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Llamado a la responsabilidad

De cara a los dos días restantes de carnaval, el subcomisionado reiteró el llamado a la prudencia, especialmente en lo relacionado con el consumo de alcohol.

“Si van a manejar, utilicen conductor designado. No conduzcan bajo los efectos de bebidas alcohólicas”, enfatizó.

Las autoridades señalaron que el principal factor de riesgo durante estas festividades sigue siendo la combinación de alcohol y conducción.

Mientras tanto, en el Parque Unión continúa el movimiento de cisternas para los culecos, las cuales han sido verificadas por el Ministerio de Salud, como parte de los controles sanitarios.

La Policía Nacional reiteró que mantendrá los operativos y la vigilancia reforzada para asegurar que las festividades culminen sin mayores incidentes en la región de Azuero.

Con información de Eduardo Javier Vega