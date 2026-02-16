Carnaval 2026: Más de 122 mil vehículos se han desplazado al interior, evalúan operativo de retorno

Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia, tanto a conductores como a peatones, recordando la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y utilizar los puentes peatonales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los dos primeros días de Carnaval han estado marcados por una alta movilización hacia el interior del país y un número considerable de accidentes de tránsito que mantienen en alerta a las autoridades.

Durante los dos primeros días de celebración, 122 mil vehículos se han desplazado hacia el interior, según informó el teniente Joel Gaitán, reflejando el tradicional éxodo de quienes buscan disfrutar de estas fechas fuera de la capital. Ayer, domingo, unos 30 mil vehículos regresaron a la ciudad.

Sin embargo, la alta movilidad también ha traído consecuencias. En este periodo se han registrado 285 accidentes de tránsito, que han dejado 88 personas lesionadas.

El hecho más lamentable ocurrió ayer debajo de la estación del Metro de San Miguelito. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado mientras cruzaba la avenida Simón Bolívar, a la altura de Los Andes #2. De acuerdo con el teniente Gaitán, el incidente se dio cuando el metro aún estaba en funcionamiento y el puente peatonal permanecía habilitado, por lo que reiteró el llamado a los peatones a utilizar estas estructuras para evitar tragedias.

Las cifras también reflejan múltiples faltas a las normas de tránsito. Desde el viernes hasta la fecha, 232 conductores fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, a quienes se les retuvo el vehículo. Además, 90 conductores dieron positivo por aliento alcohólico.

A esto se suma que más de 500 vehículos han sido removidos por grúas por diversas infracciones, principalmente en las salidas de balnearios, donde se ha concentrado la mayor cantidad de faltas. Asimismo, se han impuesto más de 4,500 infracciones por exceso de velocidad, una de las principales causas de accidentes.

Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia, tanto a conductores como a peatones, recordando la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y utilizar los puentes peatonales.

Para mañana martes se evalúa el inicio de la inversión de carriles hacia la ciudad, medida que dependerá del comportamiento del tráfico vehicular.