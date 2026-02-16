Cuatro voluntarios de Sinaproc reciben atención médica tras colisión en Penonomé

Las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.

Penonomé, Coclé/Cuatro voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recibieron atención médica la tarde del domingo 15 de febrero de 2026, luego de verse involucrados en una colisión registrada en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:55 p.m., frente a una plaza de la localidad, cuando un vehículo particular perdió el control e impactó contra el vehículo operativo n.º 174 de la institución, que se encontraba en funciones como parte del dispositivo de seguridad de la Operación Guardianes 2026.

Tras el impacto, los cuatro voluntarios que viajaban en el vehículo institucional fueron trasladados al Hospital Aquilino Tejeira para su evaluación y atención médica.

De acuerdo con el comunicado oficial, pese al accidente, el personal de Sinaproc brindó los primeros auxilios a la ocupante del otro vehículo involucrado, reafirmando su compromiso de servicio con la población.

Las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.

