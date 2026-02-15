Festival Carnavalístico: Minsa decomisa carne en palito en mal estado durante inspección a puestos de comida

Mientras avanzaban las inspecciones, vendedores que obtuvieron el visto bueno procedieron a reorganizar sus productos para continuar con las ventas.

Ciudad de Panamá/Carnes en palito, quesos y otros alimentos en mal estado fueron retirados y decomisados durante los operativos sanitarios realizados este domingo de Carnaval por el Ministerio de Salud, con la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (Dinacavv), tras detectarse contaminación cruzada, productos en proceso de descomposición y alimentos en contacto directo con el piso, prácticas que representan un riesgo para la salud pública.

Durante la jornada, los inspectores recorrieron más de 70 puestos de venta de comida y bebidas, revisando fechas de expiración, condiciones de higiene, el estado de hieleras y congeladores, así como el cumplimiento del uso obligatorio de guantes, redes para el cabello, delantales y carnés de salud vigentes, indicó Jaime Vélez, inspector de Salud.

Para verificar la autenticidad de estos documentos, se utilizó luz ultravioleta, especialmente en el caso de los carnés verdes.

Las autoridades confirmaron el decomiso de un queso que no contaba con la refrigeración adecuada y presentaba signos de deterioro, de igual forma paquetes de panes vencidos. Además, se retiraron paquetes de cigarrillos, cuya venta está prohibida dentro de la ruta carnavalera.

Mientras avanzaban las inspecciones, vendedores que obtuvieron el visto bueno procedieron a reorganizar sus productos para continuar con las ventas. Algunos señalaron que los controles, aunque estrictos, permiten corregir fallas a tiempo y evitar sanciones mayores, especialmente para quienes dependen de estas actividades como principal sustento.

El Ministerio de Salud indicó que, junto a Dinacavv, los operativos sanitarios se mantendrán durante todos los días festivos, con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos y que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos para la población.

