Carnavales 2026: Incumplimiento de pensión alimenticia deja varios aprehendidos en Veraguas

Veraguas/Las autoridades presentaron el primer informe de seguridad durante los carnavales en la provincia de Veraguas, destacando que las festividades se han desarrollado con normalidad y sin incidentes mayores, pese a la alta afluencia de personas en los principales puntos de celebración.

De acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, 10 personas han sido conducidas por alteración del orden público, principalmente por afectar la sana convivencia pacífica durante las actividades del Carnaval.

Aun así, en términos generales, el ambiente ha sido de calma y control en toda la provincia.

Uno de los puntos de mayor concentración ha sido la plaza central de Santiago, donde se mantiene un operativo permanente de control. En el lugar, agentes policiales verifican el ingreso de personas con el objetivo de evitar la introducción de objetos peligrosos y prevenir situaciones que puedan generar incidentes durante las festividades.

La Policía Nacional informó que en lo que va del Carnaval se ha logrado la aprehensión de 20 personas por distintos oficios emitidos por autoridades competentes. Entre las faltas más recurrentes figuran pensión alimenticia, incumplimiento de deberes familiares, violencia doméstica y delitos relacionados con drogas.

Durante los operativos también fue aprehendido un ciudadano con presunta sustancia ilícita, mientras que en los distintos puntos de revisión se ha verificado a más de 6,000 personas en toda la provincia. Confirmaron que no se han detectado armas, cuchillos ni objetos contundentes en los accesos a las áreas de carnaval.

Asimismo, se detalló que entre los aprehendidos figura un ciudadano que mantenía orden de captura vigente, la cual ordenaba su ingreso a la cárcel pública por maltrato al menor. En cuanto al cumplimiento de los decretos locales, se indicó que no se han registrado retenciones por violaciones al decreto alcaldicio.

