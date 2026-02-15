Veracruz ofrece culecos frente al mar para quienes se quedaron en la capital

El horario establecido para los culecos es de 12:00 m.d. a 6:00 p.m . , y según los organizadores, la actividad cuenta con el respaldo de los estamentos de seguridad, que mantienen monitoreo permanente en el área.

Quienes decidieron quedarse en la ciudad capital o en la provincia de Panamá Oeste aún tienen la oportunidad de disfrutar de los carnavales en la playa de Veracruz, donde la Alcaldía de Arraiján organizó culecos durante los cuatro días de fiesta.

El evento, que se desarrolla a un costado del área costera, ofrece una alternativa distinta para quienes no viajaron al interior del país. El costo de entrada es de tres dólares para el público en general, mientras que los niños entre 7 y 12 años no pagan. Además, los asistentes pueden alquilar “coolers” con precios que oscilan entre cinco y diez dólares, dependiendo del tamaño.

El horario establecido para los culecos es de 12:00 m.d. a 6:00 p.m., y según los organizadores, la actividad cuenta con el respaldo de los estamentos de seguridad, que mantienen monitoreo permanente en el área.

De acuerdo con voceros municipales, se trata de un carnaval turístico y familiar, que combina la playa con la tradición del culeco. Para garantizar el suministro durante las jornadas, se han dispuesto cisternas con 40 mil galones de agua, además de coordinación entre la Alcaldía y la empresa privada en materia de logística y seguridad.

Residentes de Veracruz manifestaron su satisfacción con la iniciativa, destacando que ahora pueden celebrar sin necesidad de desplazarse a otras playas como Gorgona.

La propuesta ofrece así un Carnaval diferente: sol, mar y culecos en un mismo espacio, pensado para quienes optaron por quedarse cerca de casa durante estas festividades..

Información de Elizaneth González